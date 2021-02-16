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16 февраля 0°C
Недвижимость

Под Барнаулом строят большой ясли-сад сложной конфигурации

Самый масштабный строительный объект Первомайского района готов почти наполовину. В Фирсовой Слободе строят ясли-сад площадью 5,5 тыс. квадратов.

В Фирсовой Слободе строят ясли-сад.
В Фирсовой Слободе строят ясли-сад.
пресс-служба минстроя Алтайского края

Ясли рассчитаны на 280 воспитанников: 11 групп, пять из которых для детей до трех лет и шесть — от трех до семи лет.

Здание уже готово — это объект сложной конфигурации, состоящий из четырех блоков. Там будут залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения.

Также, в помещениях оборудуют пассажирские и грузовые лифты.

В Фирсовой Слободе строят ясли-сад.
В Фирсовой Слободе строят ясли-сад.
пресс-служба минстроя Алтайского края

Рабочие уже занимаются строительством крыши, перегородок и внутренних инженерных систем, передает слова замдиректора Единого стройзаказчика Алтайского края Натальи Лукьянчиковой пресс-служба регионального минстроя.

«Параллельно с этим начато строительство вспомогательных зданий. Хочу также отметить, что сегодня этот проект — самый масштабный в районе», — добавила она.

Сдать в эксплуатацию ясли-сад обещают в ноябре.

Стоимость работ составит 276 млн рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Демография».

В перспективе, там же в Фирсовой Слободе построят школу на 550 мест.

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