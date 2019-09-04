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Под Барнаулом строят уютный поселок с домами по цене двухкомнатных квартир

В селе Санниково Первомайского района на берегу реки и озера заложен микрорайон «Лосихин остров». Девелопер уже построил сети, подготовил архитектурное решение пространства и социальное наполнение поселка. Застраивается первая улица. Стоимость домов сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры в Барнауле.

Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»

Где строят

«Лосихин остров» расположен в 12 км от Барнаула на 42 га вдоль реки Лосиха и леса рядом с природным родниковым озером.

Олег Килин,
девелопер коттеджного посёлка СОЛОВЬИ (Новосибирск):

Девелопер в первую очередь обращает внимание на локацию будущего поселка: что он предложит покупателю. «Лосихин остров» — завидный проект, потому что это территория с сохраненным естественным ландшафтом, глубоким залеганием грунтовых вод и отличными видовыми характеристиками. Это как раз то, что часто рисует воображение человека, который решил переехать из квартиры в свой дом.

Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»
Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»
Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»
Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».

Что построят

Сегодня большинство посёлков грешат диковатой вычурностью решений и бессистемностью освоения: кирпичные замки соседствуют с русскими избами, среда формируется стихийно.

Девелопер «Лосихиного острова» учёл эти болевые точки и создал сбалансированную застройку и рекреацию, органично встроенную в живописный сибирский ландшафт.

«Лосихин остров» — это комплексный проект нового поколения. Для его жителей уже построены водо- и газопровод, электросети, заложены и обязательно появятся дороги, и не только. Девелопер продумал архитектуру домов и композицию территории поселка — создал единую концепцию — уютный поселок для единомышленников.

Юрий Варламов,
представитель девелопера «Лосихин остров»:

Новосибирский архитектор предложил несколько типов проектов коттеджей с использованием европейских материалов и технологий. Образ позволит идеально вписывать жилье в природный ландшафт. В окружении такой архитектуры чувствуешь, что цивилизация может прекрасно соседствовать с природой.

Ключевая концепция «Лосихиного острова» созвучна датской философии счастья Hygge — гармония, тепло и дружелюбие. Здесь нет и не будет двухметровых заборов, здесь каждый знает своего соседа и дети беззаботно проводят время на улице. Концепция строительства едина для всех домов поселка: это тепло и энерго сберегающие технологии, экологичные материалы и органическая архитектура.

Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»

Для «Лосихиного острова» разработано несколько типов проектов, отличающихся по площади усадьбы и самого коттеджа и, соответственно, по цене:

  • Комфортные дома и «дуплексы» запланированы на въезде в поселок рядом с озером. Покупателям предлагают жилое пространство площадью от 70 до 140 кв. м с небольшим участком от 4 до 8 сотки, на котором можно разместить, например, зону отдыха.
  • Проекты бизнес-класса включают участки от 12 соток на берегу озера и реки. Для этих участков спроектированы и одно-, двухэтажные коттеджи.
  • Премиальные решения с индивидуальными проектами. Такие объекты расположатся вдоль реки на участках 40 соток. Девелопер предлагает виллы с летящими галереями, что позволит передать ощущение полного слияния с природой.

Юрий Варламов,
представитель девелопера «Лосихин остров»:

Коттеджный поселок зонирован на три территории: комфорт, бизнес и премиум, поэтому каждый подберет проект насобственный вкус и кошелек.

Микрорайон «Лосихин остров» (схема).
Микрорайон «Лосихин остров» (схема).
ООО «Индиго»

Что там с социалкой?

Первомайский район стал основной территорией, где строятся поселки барнаульского пригорода. Но, говорит главарайона, в силу объективных причин развитие социальной инфраструктуры критично запаздывает.

Девелопер «Лосихиного острова» понимает, что в ожидании могут пройти годы, поэтому берет вопрос на себя. В поселке предусмотрено строительство собственного детского сада, общественного центра, детского парка и фитнес-центра. Уже сейчас здесь действует собственная скважина, а дороги отсыпаны гравием.

Для кого все это?

Житель поселка «Лосихин остров» — это семьянин, для которого главное его близкие и окружение. Он не готов фанатично заниматься возделыванием земли, однако ценит природу и экологию. Любит свободу и независимость, но тянется к интересным людям.

Юрий Варламов,
представитель девелопера «Лосихин остров»:

Такой человек привык к комфорту городской жизни и не готов от него отказываться. «Лосихин остров» предлагает решение всех этих запросов.

Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»

В поселке можно купить земельный участок, а можно уже готовый дом. На продажу уже возвели несколько вариантов. К примеру, сейчас по акции, готовый дом площадью 125 квадратных метров со всеми коммуникациями можно купить за 2 990 000 рублей.* В стоимость включены земля, с подведенным электричеством, газом, водоотведением и широкой подъездной дорогой.

Юрий Варламов,
представитель девелопера «Лосихин остров»:

Мы ориентировались на то, чтобы переезд в «Лосихин остров» был комфортен для горожан. И у нас получилось. Владея, например, двух- или трехкомнатной квартирой в любом районе, барнаулец может легко перебраться в свой дом. Да, кто-то решит доплатить за комфорт. Например, добавить материнский капитал. Такие варианты тоже возможны в"Лосихином острове".

Микрорайон «Лосихин остров».
Микрорайон «Лосихин остров».
ООО «Индиго»

Отдел продаж ООО «Индиго»

Тел. 8−923−245−91−05

Сайт: лосихиностров.рф

Инстаграм: losihin_ostrov


*Информация о стоимости актуальна на момент публикации.

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