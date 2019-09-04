Под Барнаулом строят уютный поселок с домами по цене двухкомнатных квартир

В селе Санниково Первомайского района на берегу реки и озера заложен микрорайон «Лосихин остров». Девелопер уже построил сети, подготовил архитектурное решение пространства и социальное наполнение поселка. Застраивается первая улица. Стоимость домов сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры в Барнауле.

Где строят

«Лосихин остров» расположен в 12 км от Барнаула на 42 га вдоль реки Лосиха и леса рядом с природным родниковым озером.

Олег Килин,

девелопер коттеджного посёлка СОЛОВЬИ ( Новосибирск):

Девелопер в первую очередь обращает внимание на локацию будущего поселка: что он предложит покупателю. «Лосихин остров» — завидный проект, потому что это территория с сохраненным естественным ландшафтом, глубоким залеганием грунтовых вод и отличными видовыми характеристиками. Это как раз то, что часто рисует воображение человека, который решил переехать из квартиры в свой дом.

Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго» Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго» Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Микрорайон «Лосихин остров».

Что построят

Сегодня большинство посёлков грешат диковатой вычурностью решений и бессистемностью освоения: кирпичные замки соседствуют с русскими избами, среда формируется стихийно.

Девелопер «Лосихиного острова» учёл эти болевые точки и создал сбалансированную застройку и рекреацию, органично встроенную в живописный сибирский ландшафт.

«Лосихин остров» — это комплексный проект нового поколения. Для его жителей уже построены водо- и газопровод, электросети, заложены и обязательно появятся дороги, и не только. Девелопер продумал архитектуру домов и композицию территории поселка — создал единую концепцию — уютный поселок для единомышленников.

Юрий Варламов,

представитель девелопера «Лосихин остров»:

Новосибирский архитектор предложил несколько типов проектов коттеджей с использованием европейских материалов и технологий. Образ позволит идеально вписывать жилье в природный ландшафт. В окружении такой архитектуры чувствуешь, что цивилизация может прекрасно соседствовать с природой.

Ключевая концепция «Лосихиного острова» созвучна датской философии счастья Hygge — гармония, тепло и дружелюбие. Здесь нет и не будет двухметровых заборов, здесь каждый знает своего соседа и дети беззаботно проводят время на улице. Концепция строительства едина для всех домов поселка: это тепло и энерго сберегающие технологии, экологичные материалы и органическая архитектура.

Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Для «Лосихиного острова» разработано несколько типов проектов, отличающихся по площади усадьбы и самого коттеджа и, соответственно, по цене:

Комфортные дома и «дуплексы» запланированы на въезде в поселок рядом с озером. Покупателям предлагают жилое пространство площадью от 70 до 140 кв. м с небольшим участком от 4 до 8 сотки , на котором можно разместить , например , зону отдыха.

на котором можно разместить например зону отдыха. Проекты бизнес-класса включают участки от 12 соток на берегу озера и реки. Для этих участков спроектированы и одно-, двухэтажные коттеджи.

Премиальные решения с индивидуальными проектами. Такие объекты расположатся вдоль реки на участках 40 соток. Девелопер предлагает виллы с летящими галереями , что позволит передать ощущение полного слияния с природой.

Юрий Варламов,

представитель девелопера «Лосихин остров»:

Коттеджный поселок зонирован на три территории: комфорт, бизнес и премиум, поэтому каждый подберет проект насобственный вкус и кошелек.

Микрорайон «Лосихин остров» ( схема). ООО «Индиго»

Что там с социалкой?

Первомайский район стал основной территорией, где строятся поселки барнаульского пригорода. Но, говорит главарайона, в силу объективных причин развитие социальной инфраструктуры критично запаздывает.

Девелопер «Лосихиного острова» понимает, что в ожидании могут пройти годы, поэтому берет вопрос на себя. В поселке предусмотрено строительство собственного детского сада, общественного центра, детского парка и фитнес-центра. Уже сейчас здесь действует собственная скважина, а дороги отсыпаны гравием.

Для кого все это?

Житель поселка «Лосихин остров» — это семьянин, для которого главное его близкие и окружение. Он не готов фанатично заниматься возделыванием земли, однако ценит природу и экологию. Любит свободу и независимость, но тянется к интересным людям.

Юрий Варламов,

представитель девелопера «Лосихин остров»:

Такой человек привык к комфорту городской жизни и не готов от него отказываться. «Лосихин остров» предлагает решение всех этих запросов.

Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго»

В поселке можно купить земельный участок, а можно уже готовый дом. На продажу уже возвели несколько вариантов. К примеру, сейчас по акции, готовый дом площадью 125 квадратных метров со всеми коммуникациями можно купить за 2 990 000 рублей.* В стоимость включены земля, с подведенным электричеством, газом, водоотведением и широкой подъездной дорогой.

Юрий Варламов,

представитель девелопера «Лосихин остров»:

Мы ориентировались на то, чтобы переезд в «Лосихин остров» был комфортен для горожан. И у нас получилось. Владея, например, двух- или трехкомнатной квартирой в любом районе, барнаулец может легко перебраться в свой дом. Да, кто-то решит доплатить за комфорт. Например, добавить материнский капитал. Такие варианты тоже возможны в"Лосихином острове".

Микрорайон «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Отдел продаж ООО «Индиго»

Тел. 8−923−245−91−05

Сайт: лосихиностров.рф

Инстаграм: losihin_ostrov

*Информация о стоимости актуальна на момент публикации.