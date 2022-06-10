10 июня
﻿
Недвижимость

Под Барнаулом за 5,8 млн рублей продается добротный кирпичный коттедж с умным полом

Одноэтажный дом из кирпича продается рядом с Барнаулом — в поселке Фирсово, на ул. Усадебная. В нем оштукатурены стены и утеплены полы. Кроме того, сюда подведены все коммуникации: электричество, газ, отопление и водоснабжение. Стоимость коттеджа, готового к ремонту и чистовой отделке, — 46,8 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,85 млн рублей. Такое объявление появилось на «Авито».

Одноэтажный дом из кирпича за 5,85 млн рублей продается рядом с Барнаулом — в поселке Фирсово, на ул. Усадебная.
Одноэтажный дом из кирпича за 5,85 млн рублей продается рядом с Барнаулом — в поселке Фирсово, на ул. Усадебная.
"Авито".

Площадь дома составляет 125 кв. м. Он построен из газобетонных блоков, а еще облицован кирпичом. Кстати, из последнего также сооружены перегородки внутри. «Стены утеплены», — добавляет автор объявления.

В загородной жилплощади стены пригодны для поклейки обоев.

«Подключена система «умный пол», — подчеркивает продавец. И, кроме того, есть санузел.

Отмечается, что к коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.

В районе ул. Усадебная развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптека и магазин. Имеются асфальтированная дорога и остановка общественного транспорта. Расстояние до центра Барнаула — примерно 12 километров.

Дом подходит под сельскую ипотеку.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость