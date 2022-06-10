Под Барнаулом за 5,8 млн рублей продается добротный кирпичный коттедж с умным полом

Одноэтажный дом из кирпича продается рядом с Барнаулом — в поселке Фирсово, на ул. Усадебная. В нем оштукатурены стены и утеплены полы. Кроме того, сюда подведены все коммуникации: электричество, газ, отопление и водоснабжение. Стоимость коттеджа, готового к ремонту и чистовой отделке, — 46,8 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,85 млн рублей. Такое объявление появилось на « Авито ».

Одноэтажный дом из кирпича за 5,85 млн рублей продается рядом с Барнаулом — в поселке Фирсово, на ул. Усадебная.

Площадь дома составляет 125 кв. м. Он построен из газобетонных блоков, а еще облицован кирпичом. Кстати, из последнего также сооружены перегородки внутри. «Стены утеплены», — добавляет автор объявления.

В загородной жилплощади стены пригодны для поклейки обоев.

«Подключена система «умный пол», — подчеркивает продавец. И, кроме того, есть санузел.

Отмечается, что к коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.

В районе ул. Усадебная развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптека и магазин. Имеются асфальтированная дорога и остановка общественного транспорта. Расстояние до центра Барнаула — примерно 12 километров.

Дом подходит под сельскую ипотеку.