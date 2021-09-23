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Недвижимость

Под Барнаулом за 55 млн рублей продается элегантный особняк с оружейной комнатой и винным погребом

Элитная недвижимость находится в экологически чистом районе — селе Бобровка на ул. Сосновая, 26. Трехэтажный коттедж общей площадью 454 кв. м расположился на 45 сотках, рядом с рекой и сосновым бором. От дома до краевой столицы на автомобиле можно добраться за 20 минут.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
"Циан".

Большой коттедж построен в классическом стиле. Кирпичный фасад выполнен в двух цветах охры — светло-коричневом и к красном. Приятным дополнением выступают белоснежные элементы — балясины балюстрад, оконные проемы, торцевой треугольник крыши, подшивки свеса кровли и т. д. Несмотря на внушительную площадь, дом выглядит довольно компактно

На участке, в окружении сосен, оборудованы детские площадки и летний бассейн.

«Счастливое детство гарантировано», — говорится в тексте объявления на «Циан».

Благодаря близости леса и реки, новые жильцы дома, как и их гости, могут проводить время на «тихой» охоте: собирать грибы или рыбачить.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
«Циан».
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
«Циан».
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с оружейной палатой.
«Циан».

Территория коттеджа облагорожена и распланирована. На участке уже стоят готовые хозпостройки, дровяник и загон для скота, где можно держать лошадей, овец, птиц и т. д.

В доме места хватит даже очень большой семье. Кроме основных комнат здесь есть отдельная гостиная с камином, бильярдная, оружейная комната, винный погреб, а также банный комплекс с баром и бассейном. Рядом разместились три гостевых домика и гараж для двух машин.

«Подарите себе возможность жить в единении с природой без отрыва от благ цивилизации», — резюмирует автор.

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