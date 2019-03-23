Под Барнаулом за 14 млн рублей продают элитную усадьбу в стиле шале

В барнаульском поселке Лесном продают двухэтажный загородный дом в стиле шале. На участке также есть гараж и банный комплекс, пишет «Недвижимость Алтай».

В объявлении сказано, что дом построен из бруса, первый этаж обложен кирпичом, второй — полимерной евровагонкой. Ремонт выполнили по дизайнерскому проекту. В здании есть большие витражные окна, просторные светлые комнаты, камин из камня в кухне-гостиной. Мансарда отапливается.

Во внутренней отделке использовали натуральные материалы (кедр, лиственница, травертин, пробка, ясень). Встроенная мебель — ручной работы, ее сделали из дерева по индивидуальному проекту.

На втором этаже находится отдельная гардеробная со встроенной мебелью, кабинет. В дом ведут два входа, есть открытая летняя веранда с видом на лес.

На территории установлена система видеонаблюдения с удаленным доступом. На участке построили двухэтажный гараж: на первом — место для трех автомобилей, на втором — мансарда. Кроме того, есть банный комплекс площадью 80 квадратов. Он включает гостевой зал с витражным остеклением, открытую веранду с видом на лес, парную с печью-камином.

Стоимость усадьбы — 14 млн рублей.