Под Барнаулом за 25 млн рублей продают «легкий» коттедж в стиле шале

Европейский флер чувствуется во всем. Парковочная площадка и дорожки выложены плиткой, остальную часть площади занимают газоны. Стилистику светлого коттеджа усиливает ландшафтный дизайн, внутренняя отделка.
Не обошлось и без сибирского налета — дом оборудован котельной и хорошо отапливается. Практически в каждой комнате — теплые полы.
На первом этаже находятся: просторный холл с действующим камином, кухня-гостиная, три комнаты, большой совмещенный санузел. На втором этаже — две большие спальни. Высота потолков — больше 3 метров.
Дом полностью готов к встрече с новыми хозяевами. Помещения меблированы и укомплектованы бытовой техникой, сантехникой и освещением, установлены кондиционеры.
Территория огорожена дизайнерским стильным забором с автоматическими воротами и калиткой с фасада. Со стороны леса в бетонный забор вмонтирована дверь и ворота из гаража для езды на снегоходе или квадроцикле.
На территории, помимо коттеджа и двух гаражей построена баня из кедра и летняя кухня.