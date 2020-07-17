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Недвижимость

Под Барнаулом за 25 млн рублей продают «легкий» коттедж в стиле шале

Уютный домик стоимостью 25 млн рублей расположен на участке граничащем со смешанным лесом, в Фирсовой Слободе. Это в 15 минутах езды до центра Барнаула (15 км). Коттедж выставлен на продажу на сайте «Алтайская Элита недвижимость».

Элитное шале под Барнаулом.
Элитное шале под Барнаулом.
"Алтайская Элита".

Европейский флер чувствуется во всем. Парковочная площадка и дорожки выложены плиткой, остальную часть площади занимают газоны. Стилистику светлого коттеджа усиливает ландшафтный дизайн, внутренняя отделка.

Не обошлось и без сибирского налета — дом оборудован котельной и хорошо отапливается. Практически в каждой комнате — теплые полы.

На первом этаже находятся: просторный холл с действующим камином, кухня-гостиная, три комнаты, большой совмещенный санузел. На втором этаже — две большие спальни. Высота потолков — больше 3 метров.

Дом полностью готов к встрече с новыми хозяевами. Помещения меблированы и укомплектованы бытовой техникой, сантехникой и освещением, установлены кондиционеры.

Элитное шале под Барнаулом.
Элитное шале под Барнаулом.
«Алтайская Элита».

Территория огорожена дизайнерским стильным забором с автоматическими воротами и калиткой с фасада. Со стороны леса в бетонный забор вмонтирована дверь и ворота из гаража для езды на снегоходе или квадроцикле.

На территории, помимо коттеджа и двух гаражей построена баня из кедра и летняя кухня.

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