Под Барнаулом за 19,9 млн рублей продают усадьбу с озером на берегу реки

В селе Бобровка продают большую усадьбу: двухэтажный кирпичный коттедж со всеми коммуникациями. Но ремонт должен будет сделать новый собственник, объект продают под отделку, пишет «Недвижимость Алтай».

В объявлении указано, что участок — 60 соток. На его территории построены гараж на два автомобиля, на заднем дворе — терраса. Также есть сруб бани с зоной отдыха и барбекю, оформлена гостевая зона в виде беседки из стекла, рядом — пруд.

Продавец отмечает, что участок примыкает к ребе Бобровка, сделан отдельный вход к берегу. По периметру участка есть датчики движения и камеры видеонаблюдения. В поселке, где находится объект, расположены всего четыре дома.

Стоимость усадьбы — 19 млн 900 тыс. рублей.