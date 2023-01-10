10 января
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Недвижимость

Под куполом. Двухэтажный пентхаус с личным лифтом и бассейном продают за 1,3 млрд рублей в Москве

Двухэтажную квартиру с куполом в гостиной, личным лифтом и бассейном продают за 1,3 млрд рублей в Москве. Она находится на Мосфильмовской ул., 70к6. Объявление размещено на Авито.

Двухэтажный пентхаус с личным лифтом и бассейном продают за 1,3 млрд рублей в Москве
Двухэтажный пентхаус с личным лифтом и бассейном продают за 1,3 млрд рублей в Москве
Авито

Площадь личного дворца составляет 940 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь, как отдельная квартира — 1,4 млн рублей.

Квартира занимает 16 и 17 этажи в жилом комплексе «Воробьевы горы». К пентхаусу прилагаются три террасы общей площадью 1098 кв. м. Это две открытые — с панорамными видами и одна крытая терраса.

В квартире есть два кабинета и четыре спальни. Гостиная совмещена со столовой и поражает своими размерами — 160 кв. м. За счет стеклянного купола, высота потолков достигает здесь 8,2 м.

Дополнительно есть пять гардеробных и столько же ванных комнат. Для отдыха и развлечений оборудованы бильярдная, библиотека и каминный зал.

В распоряжении пентхауса есть два бассейна — открытый и закрытый, а также две сауны.

Рядом с домом находятся множество продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, спортзалов. Неподалеку расположены Московский Голь клуб, Круглый дом и Музей Мосфильм.

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