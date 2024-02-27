Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений, в Барнауле совсем немного. Все они в основном сконцентрированы в центре города и в новых жилмассивах Индустриального района. Сколько стоит оставить свой автомобиль не под открытым небом, выяснил altapress.ru.

На «Авито» есть 40 нужных нам объявлений. Согласно им, средняя цена парковочного места в Барнауле – 6 тыс. рублей.

В основном места предлагают в новых ЖК в центре города, либо в «Лапландии» в Индустриальном.

Как правило, все предложения предусматривают размещение в подземном паркинге, где есть охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, автоматические ворота и уборка.

Для неэкономных

Самые дорогие машиноместа в Барнауле сейчас сдают в ЖК «Две эпохи» и в ЖК «Ютссон», на пр. Комсомольский, 122В и на ул. Пролетарская, д.151 соответственно. На площади 16-17 кв. м можно припарковать машину за 12 тыс. рублей в месяц.

На ту же сумму разрешают оставить машину на 15 квадратах в элитном ЖК «Домъ 80» на ул. Пролетарской, 80.

В том же ЖК владелец места площадью 30 кв. м предлагает акцию: платить за парковку одного автомобиля 8 тыс. рублей в месяц, двух – 12 тыс. рублей.

Подземная парковка avito.ru

Кроме того, в этом же доме сдают 14 кв. м за 5 тыс. рублей. Арендатор дополнительно должен оплачивать коммунальные расходы и внести залог за брелок 2 тыс. рублей.

Вместе с парковочными местами сдают и кладовки. Например, в ЖК «Солар» на ул. Песчаная, 171 предлагают снять место в паркинге в 16 кв. м за 8 тыс. рублей и кладовую за 3 тыс. рублей.

В ЖК «Лапландия» мы обнаружили ворох предложений. Занять машиноместо на длительный срок здесь предлагают и за 10 тыс. рублей, и за 7 тыс., и за 6 тыс.

ЖК «Лапландия» – яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова.

Средний сегмент

Оборудованное место парковки для электромобиля сдают на первом уровне паркинга на ул. Партизанской, 105. Две промышленные и одна евро-розетка мощностью - 11 кВт и напряжением - 380 В. На площади 18 кв. м найдется также пространство для хранения шин. Все это за 7,5 тыс. и 100% залог.

Арендодатель отметил, что уровнем ниже у него есть и обычные парковочные места.

За 7 тыс. рублей есть два варианта в 16 кв. м в ЖК «Солар». Коммунальные платежи обойдутся в 1 тыс. рублей за месяц – их нужно оплачивать отдельно. Также в доме сдают кладовку площадью 4 кв. м за 3 тыс. рублей.

6 тыс. рублей в месяц стоят 20 кв. м в ЖК «Плаза» на ул. Никитина, 107. За ту же сумму – 18 кв. м в паркинге дома на ул. Крупской, 86, прямо напротив кинотеатра «Премьера», здесь есть место для хранения шин.

Подземная парковка. СС0

Бюджетные варианты

16 кв. м на Северном Власихинском проезде, 92 и 17 кв. м в ЖК «Димитровские горки» в пер. Ядринцева, 95 сдают за 5 тыс. рублей в месяц.

«Если вы ищете удобное парковочное место вашего автомобиля, то вы попали по адресу», - пишет владелец 18 кв. м на ул. Сухэ-Батора, 33а. Он также сдает площади за 5 тыс. рублей, а с мая – за 4 тыс.

Самые бюджетные предложения мы нашли в Ленинском и Индустриальном районе. Так за машиноместо в 12 кв. м на ул. Гущина, 173д просят 3,5 тыс. рублей. За 18 кв. м на Северном Власихинском проезде, 66а – и вовсе 3 тыс. рублей.

Как зарабатывают на автоквадратах

Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, отбить арендой стоимость парковочного места и заработать на сдаче вряд ли получится. Зато люди стремятся сделать это на перепродаже – с каждым годом и без того золотые подземные метры дорожают.

Другое дело, что не всем удается это сделать. Так на популярном сайте с августа 2023 года висит объявление о продаже 30 кв. м в паркинге ЖК «Собрание». На тот момент самое «дорогое» предложение.

Сейчас рекорд побило другое объявление. В нем продают место, которое по площади сопоставимо с квартирой. 41 кв. м отдают за 3,6 млн рублей.

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