Под защитой богатырей. Какой элитный дом с твердым знаком сейчас возводят в центре Барнаула

На месте частных жилых и хозпостроек, неподалеку от барнаульских «Трех богатырей» строят элитный дом. Точнее, «Домъ 80». Расскажем, чем проект здания не нравился градсовету, что в нем изменилось и за сколько можно взять квартиру с французскими лоджиями.

Котлован на ул. Пролетарская, 80 начали рыть в феврале 2022 года. Сейчас строители уже собрали несколько первых этажей.

Первоначально проект 80-го дома выглядел совсем не так, как на этих рендерах. Это был прямоугольный восьмиэтажный дом с темно-коричневым кирпичным фасадом и без архитектурных излишеств. Проект раскритиковали на градсовете, сравнив со спичечным коробком и хрущевкой. Эксперты посчитали, что такому неприглядному объекту нет места в центре.

Архитектор дома Александр Деринг после объяснил, что нейтральный вариант здания был важен для охранкультуры: новостройка не должна спорить с памятниками архитектуры.

Дважды переработанный проект получил одобрение градсовета лишь с четвертой попытки.

«Домъ 80», ул. Пролетарская , 80. Декабрь , 2022. Дом.рф. «Домъ 80», ул. Пролетарская , 80. Декабрь , 2022. Дом.рф. «Домъ 80», ул. Пролетарская , 80. Декабрь , 2022. Дом.рф.

Классика в новой обложке

По нынешней задумке, здание отсылает к классической архитектуре начала XX века: колонны, облицовочный керамический кирпич на фасадах, витражное остекление.

На последних двух этажах — трехметровые потолки, окна в пол и французские лоджии (купить такое жилье можно за 8,1 млн рублей). Квартиры — свободных планировок с просторными ванными комнатами.

На -1 уровне разместят кладовые и подземный паркинг.

Застройщики обещают, что благодаря конструкции дома, жильцы смогут экономить на отоплении.

«Домъ 80», ул. Пролетарская , 80. isksok.ru.

Вход в двухподъездный дом безбарьерный — без ступенек и пандусов. Территорию вокруг озеленят, поставят две детских и две спортивных площадки.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Сколько стоят квартиры и места в паркинге

Цена двухкомнатных квартир сейчас стартует от от 5,4 млн рублей (от 44,7 кв. м). Трехкомнатных — от 7 млн рублей (от 66,8 кв. м). Четырехкомнатных — от 8,4 млн рублей (от 80 кв. м).

Всего в доме — 81 квартира.

Места в подземном паркинге продают за 1,6 млн рублей (17 кв. м).