Под защитой богатырей. Какой элитный дом с твердым знаком сейчас возводят в центре Барнаула

Котлован на ул. Пролетарская, 80 начали рыть в феврале 2022 года. Сейчас строители уже собрали несколько первых этажей.
Первоначально проект 80-го дома выглядел совсем не так, как на этих рендерах. Это был прямоугольный восьмиэтажный дом с темно-коричневым кирпичным фасадом и без архитектурных излишеств. Проект раскритиковали на градсовете, сравнив со спичечным коробком и хрущевкой. Эксперты посчитали, что такому неприглядному объекту нет места в центре.
Архитектор дома Александр Деринг после объяснил, что нейтральный вариант здания был важен для охранкультуры: новостройка не должна спорить с памятниками архитектуры.
Дважды переработанный проект получил одобрение градсовета лишь с четвертой попытки.
Классика в новой обложке
По нынешней задумке, здание отсылает к классической архитектуре начала XX века: колонны, облицовочный керамический кирпич на фасадах, витражное остекление.
На последних двух этажах — трехметровые потолки, окна в пол и французские лоджии (купить такое жилье можно за 8,1 млн рублей). Квартиры — свободных планировок с просторными ванными комнатами.
На -1 уровне разместят кладовые и подземный паркинг.
Застройщики обещают, что благодаря конструкции дома, жильцы смогут экономить на отоплении.
Вход в двухподъездный дом безбарьерный — без ступенек и пандусов. Территорию вокруг озеленят, поставят две детских и две спортивных площадки.
Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Сколько стоят квартиры и места в паркинге
Цена двухкомнатных квартир сейчас стартует от от 5,4 млн рублей (от 44,7 кв. м). Трехкомнатных — от 7 млн рублей (от 66,8 кв. м). Четырехкомнатных — от 8,4 млн рублей (от 80 кв. м).
Всего в доме — 81 квартира.
Места в подземном паркинге продают за 1,6 млн рублей (17 кв. м).
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!