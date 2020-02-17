Под землей и на поверхности: какое будущее ждет инженерные изыскания в Алтайском крае

Алтайский трест инженерно-строительных изысканий («АлтайТИСИз») — флагман края в своей сфере. Мы поговорили с генеральным директором компании Евгением Горловым об изысканиях, как важнейшей составляющей строительной области. Ведь от них зависит надежность и долговечность возводимых зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и других объектов.

— Евгений Анатольевич, с 2017 года «АлтайТИСИз» работает на рынке как коммерческая компания. Почему состоялся переход права собственности от государственного к частному?

— Такой переход оказался закономерным. Мощь и потенциал организации были наработаны в советские времена. Но в 2015—2017 годах стагнировали из-за попыток встраивания в новые экономические реалии, что не принесло ожидаемых результатов. На фоне этого от предприятия отделялись самостоятельные хозяйствующие субъекты, которые на сегодняшний день используют технические, интеллектуальные и кадровые ресурсы треста, «заимствованные» в свое время. Трест был очень близок к завершению легендарной истории. После приобретения рассматривался вопрос о прекращении профильной деятельности и использовании наработанной базы в других направлениях бизнеса.

— Однако, несмотря на это, все-таки было принято решение о продолжении работы предприятия по основному виду деятельности?

— Да. В 2017—2019 годы руководство компании предприняло беспрецедентные меры для развития материального и кадрового потенциала, повышения эффективности производства, внедрения современных технических решений.

Алтайский трест инженерно-строительных изысканий ( «АлтайТИСИз»). Анна Зайкова.

Эти усилия уже приносят результаты. Теперь объем выполненных работ по всем видам инженерных изысканий каждый год увеличивается на четверть — очень значимый показатель! Коллектив предприятия прирос высококвалифицированными специалистами. Постоянно пополняется новыми современными единицами парк специализированной буровой и вспомогательной техники. Завершается масштабный ремонт помещений производственной базы и административного здания. Выделяются значительные денежные средства на приобретение лабораторного оборудования нового поколения и высокотехнологичных приборов для полевых исследований.

Эти меры позволяют увеличивать скорость и качество выполнения работ, придерживаться оптимальной политики ценообразования, а в конечном итоге добиваться главной цели — уважения и доверия наших партнеров.

— Какие проблемы отрасли вы видите актуальными сегодня?

— Отсутствие единых стандартов, ценовой демпинг и само качество инженерно-строительных изысканий. Эти проблемы в значительной степени препятствуют развитию отрасли.

Но это не все. Множество организаций, не побоюсь назвать их псевдоизыскателями, в штате которых один-два человека, без техники и лабораторий берутся за работу и выдают результаты заказчику. При этом не несут за них никакой ответственности. К чему может привести такое положение дел, думаю, никому объяснять не стоит.

Генеральный директор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов ( в центре). Анна Зайкова.

— Они получают контракты за счет значительного снижения цен?

— Именно. Многие из этих организаций, не задумываясь, демпингуют. Они не сдерживаются этическими, репутационными или профессиональными соображениями, настроены только на получение прибыли и не делают даже половины работы.

— По данным ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве», сегодня порядка 80% результатов изысканий фальсифицируются. Какие примеры недобросовестных подходов вы можете привести?

— Например, обезличивание текстовой части отчетов, когда автором умышленно замалчиваются сведения об объемах работ, технике, оборудовании, лабораторных исследованиях и т. д. Такой отчет выполнен только на бумаге, а фактически никаких работ, в том числе полевых и лабораторных, не производилось.

Также имеют место кражи и использование чужих архивных данных. Автор, у которого есть фондовые материалы добросовестных компаний, просто меняет титульные листы, ставит свои подписи и печати.

Ну и, конечно, прямая фальсификация. При отсутствии собственной лаборатории и невозможности исследований, в том числе физико-механических свойств грунтов, горе-изыскатели просто изобретают значения, подделывают лабораторные ведомости, заимствуют ссылки с других отчетов, при этом зачастую нарушаются методики исследований.

Алтайский трест инженерно-строительных изысканий ( «АлтайТИСИз»). Анна Зайкова.

— Евгений Анатольевич, что для вас значит понятие «профессионализм»?

— Профессионал постоянно думает об устойчивом развитии той отрасли или предприятия, где он трудится. Он старается совершенствовать свое мастерство. Профессионал настроен на стабильность, созидание и качество.

— Когда мы говорим об «АлтайТИСИз», фраза «гарантия сроков и высокого качества» приобретает более глубокий смысл.

— Это радует! В компании работают люди, которые прекрасно знают достижения предшественников, используют их опыт и при этом совершенствуют мастерство. Имею в виду не только результаты 2017−2019 годов, но и весь опыт инженерных изысканий, который был накоплен за время существования треста с 1963 года!

— В чем сегодня особенно остро нуждается рынок?

— В механизме контроля полноты и достоверности изысканий. Разработать его можно только совместными усилиями представителей строительного комплекса. Надеюсь, что со временем мы сможем сообща исправить ситуацию.