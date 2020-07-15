Подряд на строительство детсада в Белокурихе у алтайских строителей перехватили новосибирцы

Построят, как в Барнауле
Аукцион на строительство этого социального объекта в юго-восточной части Белокурихи на ул. Бийская (на свободном от застройки участке) состоялся 7 июля. Заявки на участие в нем подали четыре алтайские компании и одна из Новосибирска, но одну заявку отклонили как не соответствующую требованиям.
Объект, на строительство которого искали подрядчика, — двухэтажный сад-ясли общей площадью 5430 кв. метров, предназначенный для пребывания и обучения 280 детей в возрасте от года до 7 лет. Источник финансирования — краевой бюджет.
За аналог приняли проект сада-яслей на 280 мест, реализованный в квартале 2011 Барнаула компанией «Селф» (на ул. Взлетная, 54).
Скинули 5 млн рублей
Начальная цена контракта составляла 333,5 млн рублей, новосибирская строительная компания «Союз военных строителей» предложила 318,5 млн и признана победителем. Второй была алтайская фирма «Новострой», предложившая ровно такую же цену (до копеек), причины выбора новосибирской компании не указаны.
Другие участники — ПКФ «Отделстой» и СУ № 1 — предложили большую сумму.
Построить ясли-сад новосибирская компания должна не позднее 10 декабря 2021 года. Гарантийный срок 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта, на оборудование — не менее 24 месяцев.
Бывало наоборот
Добавим, что около года назад в Барнауле сложилась противоположная ситуация. Компании «Селф» алтайского бизнесмена Нодара Шонии передали строительство детсада на 275 мест в квартале 2006а в Барнауле, который начинал строить новосибирский подрядчик «БраНс».
Но «Брасс» не справился с задачей, контракт расторгли и на новых торгах победителем признали «Селф».
Что касается СК «Союз военных строителей», то эта компания берется за крупные стройки. В середине 2019 года она выиграла контракт у МЧС по Новосибирской области на строительство и реконструкцию «Сибирского спасательного центра МЧС России» в поселке Коченево, согласно информации сервиса Rusprofile.ru. Общая стоимость работ — 772 млн рублей.