Подряд на строительство детсада в Белокурихе у алтайских строителей перехватили новосибирцы

Компания «Союз военных строителей» из Новосибирска будет строить детский садик в Белокурихе за 318 млн рублей. Она стала победителем электронного аукциона, проведенного краевым госучреждением «Единый стройзаказчик», обойдя трех других участников из Алтайского края.

Ясли-сад на ул. Взлетной в Барнауле в квартале 2011. Взят за аналог для ясли-сада в Белокурихе.

Построят , как в Барнауле

Аукцион на строительство этого социального объекта в юго-восточной части Белокурихи на ул. Бийская (на свободном от застройки участке) состоялся 7 июля. Заявки на участие в нем подали четыре алтайские компании и одна из Новосибирска, но одну заявку отклонили как не соответствующую требованиям.

Объект, на строительство которого искали подрядчика, — двухэтажный сад-ясли общей площадью 5430 кв. метров, предназначенный для пребывания и обучения 280 детей в возрасте от года до 7 лет. Источник финансирования — краевой бюджет.

За аналог приняли проект сада-яслей на 280 мест, реализованный в квартале 2011 Барнаула компанией «Селф» (на ул. Взлетная, 54).

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Скинули 5 млн рублей

Начальная цена контракта составляла 333,5 млн рублей, новосибирская строительная компания «Союз военных строителей» предложила 318,5 млн и признана победителем. Второй была алтайская фирма «Новострой», предложившая ровно такую же цену (до копеек), причины выбора новосибирской компании не указаны.

Другие участники — ПКФ «Отделстой» и СУ № 1 — предложили большую сумму.

Построить ясли-сад новосибирская компания должна не позднее 10 декабря 2021 года. Гарантийный срок 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта, на оборудование — не менее 24 месяцев.

Бывало наоборот

Добавим, что около года назад в Барнауле сложилась противоположная ситуация. Компании «Селф» алтайского бизнесмена Нодара Шонии передали строительство детсада на 275 мест в квартале 2006а в Барнауле, который начинал строить новосибирский подрядчик «БраНс».

Но «Брасс» не справился с задачей, контракт расторгли и на новых торгах победителем признали «Селф».

Что касается СК «Союз военных строителей», то эта компания берется за крупные стройки. В середине 2019 года она выиграла контракт у МЧС по Новосибирской области на строительство и реконструкцию «Сибирского спасательного центра МЧС России» в поселке Коченево, согласно информации сервиса Rusprofile.ru. Общая стоимость работ — 772 млн рублей.