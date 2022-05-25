В Барнауле приступили к демонтажу здания Речного вокзала. Altapress.ru побывал на объекте и узнал, как он будет исчезать в ближайшие пару месяцев.

С 21 мая на Речном вокзале начался демонтаж дверей, оконных блоков и витражных конструкций, антенн операторов мобильной связи, вентиляционного и прочего технологического оборудования. Все работы проводит застройщик комплекса: ООО Специализированный застройщик «ВиСКью».

Сегодня из здания вывозили оставшуюся мебель, а с крыши срезали подржавевшие буквы «Барнаул». Их отвезут на склад застройщика. Как отмечают представители «ВиСКью», если появятся люди, которые заинтересованы в буквах, сделают все возможное, чтобы их сохранить и поставить в достойное место.

Александр Жокин,

главный инженер технического заказчика ООО «СЕЛФ»:

Мы приступили к разбору конструкций, которые могут быть применены повторно. Уделили большое внимание сохранению и передаче мозаики и некоторых объектов, интересных собственникам.

Демонтаж здания Речного вокзала. Анна Зайкова.

Сейчас на площадке готовятся к приезду тяжелой техники — экскаваторов, погрузчиков и навесного оборудования. С этим 27 мая начнется разбор железобетонных конструкций Речного вокзала. Работу разделили на несколько этапов.

Первым делом избавятся от части здания, где располагались кассы, потом — от ресторана и склада. Разобрать весь объект планируют за два месяца. По словам Жокина, все это не побеспокоит жителей ближайших домов: они находятся на достаточном отдалении.

Напомним, что на территории бывшего Речного вокзала планируют построить комплекс, включающий в себя жилые башни в 43 этажа и общественно-деловые помещения. У здания обустроят прогулочную зону, доступ к которой обещают сделать свободной.

Визуализации жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВисКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью». Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью».

Александр Жокин,

главный инженер технического заказчика ООО «СЕЛФ»:

На месте Речного вокзала появится шикарный комплекс для проживания, бизнес-идей, прогулок. Таких проектов за Уралом еще не было, это будет визитная карточка города. Мы считаем, что для Барнаула это прорыв. Проект мы презентовали, ни от кого не скрываем, готовы выслушать все вопросы граждан, чтобы корректировать проект. Нам очень важно мнение горожан.

«ВиСКью» предоставил журналистам визуализацию нового жилого комплекса. Как подчеркнул Жокин, компания готова идти на контакт с барнаульцами.

Визуализация жилого комплекса на месте Речного вокзала. ООО Специализированный застройщик «ВиСКью».

Александр Жокин,

главный инженер технического заказчика ООО «СЕЛФ»: