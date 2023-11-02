5 ноября
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Недвижимость

Полный «Шанхай». В Барнауле преобразят здание с тяжелой историей и самостроем

На градостроительном совете реконструкция цеха по розливу безалкогольных напитков компании «Алпико». Правда, все, что нужно, уже было построено. Как так вышло и что все-таки планируют изменить на объекте – расскажем в материале altapress.ru.

Реконструкция цеха на ул. Попова, 167/1.
Реконструкция цеха на ул. Попова, 167/1.
Владимир Золотов

Цех находится на ул. Попова, 167/1, на границе с садоводством. Состоит из нескольких зданий, созданных в разное время из разных материалов. К пестрой «композиции» добавился самовольно пристроенный склад готовой продукции.

Автор проекта Владимир Золотов рассказал, что заказчик планировал убрать забор, для чего и нужно было привести хаотичный комплекс в порядок.

Архитектор предлагает избавиться от лишних цветов и текстур, пристроить проходную, добавить кирпичную кладку и остекление в административном корпусе. А поверх него создать информационный щит на кирпичных колоннах, который визуально соберет здания воедино.

Проектировщик не отрицает, что реконструкция затеяна, чтобы узаконить склад-самострой.

Мнения разделились. Половина экспертов считает, что здание не спасти без глобальной перестройки и нужно поработать над проектом еще.

«В 2013 году хотел купить это здание. Испугался и убежал: там были пристройки в стиле «Шанхай»: от разноуровневых полов до перекрытий, - вспоминает член совета Евгений Носенко. - Понимаю, что пытаются улучшить не улучшаемое, но нужно еще поработать, слишком «тяжело» все выглядит. <…> Здание с тяжелой историей».

Руководитель мастерской «Призма» Наталья Кан предположила, что при обследовании существующего здания может возникнуть понимание, что одной работы над фасадами – мало.

Зампредседателя совета Антон Воробьев согласился и добавил, что процент застройки на участке, на его взгляд, превышен и это нужно исправить.

Что происходит на ул. Попова, 167/1.
Что происходит на ул. Попова, 167/1.
Владимир Золотов

Остальные эксперты отметили, что комплекс не спасти, но ничего лучше без коренных вмешательств уже не сделать.

«Единственное, что правильно сделано: собрали по цвету, фактуре материалов. Получился не «Шанхай», создалось впечатление единого здания», - сказал архитектор Евгений Башкиров.

В итоге, чтобы принять решение, экспертам пришлось голосовать. Шестеро против пяти членов совета поддержали проект.

2,8 тыс. кв. м – площадь участка;
1,5 тыс. кв. м – площадь застройки.
Расчетное количество работников – 50 человек.

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