Как федеральная программа помогает и мешает развивать Барнаул

На форсайт-сессии «Барнаул: образ будущего» застройщики и представители власти обсудили достоинства и недостатки, казалось бы, нужной для города программы комплексного развития территорий (КРТ). Чем она полезна, но почему на Алтае к ней относятся с настороженностью – расскажем в материале.

Снесем до основанья, а затем…

Проект предполагает комплексную реновацию или освоение определенной территории. Например, сейчас барнаульские власти готовятся к такому развитию Потока.

«Непростой процесс, требует анализа территории. В дальнейшем будет аукцион на КРТ, где победитель будет обязан разработать проект планировки. Его обсудит общественность», - сказал вице-мэр города Андрей Федоров.

Как он отметил, КРТ позволяет привлекать инвесторов к вопросам, которые бюджету города или региона трудно решить мгновенно.

Андрей Федоров. Ирина Пергаева

«О чем я говорю: к примеру, есть на Потоке свободный участок, его желают застроить, - сказал он. - Мы вроде и не против. Но рядом остаются аварийные дома, которые не в программе, бюджетные деньги на их расселения и снос еще не предусмотрены».

КРТ позволит заложить в свободный договор обязательства, на которые инвестор-застройщик потенциально готов пойти: расселить дома, обеспечить некую инженерную и социальную инфраструктуру, объясняет Федоров. И барнаульские застройщики, по его мнению, к этому готовы.

А еще преимущество КРТ в том, что оно позволяет привлечь различные государственные инвестиции и механизмы: инфраструктурные займы, облигации, программы переселения, строительство соцобъектов и т.д.

КРТ. Юрий Гатилов КРТ. Юрий Гатилов

(Не) городские земли

По мнению гендиректора «Жилищной инициативы» Юрия Гатилова, земельный вопрос тормозит развитие Барнаула, в том числе комплексное.

«С 2015 года брать земли в аренду можно только по аукциону, - объясняет Гатилов. - Что сделали прогрессивные регионы? Быстренько перевели земли, поменяли зоны, чтобы на них можно было после аукциона строить, и еще создали административный орган, который эти территории распределяет. У нас же губернатор взял и городские земли отдал в фонд имущества края. Раньше выкручивались, строили на свободных частных землях, но со временем это оказалось невозможным. Живем на голодном пайке – ну нет в России свободных земель!».

Юрий Гатилов. Ирина Пергаева

Как отметил бизнесмен, в соседней Новосибирской области определили 26 проектов КРТ, 14 из которых уже реализуют. В Алтайском крае их нет вовсе.

Юрий Гатилов предлагает создать краевое юридическое лицо, которое могло бы предоставлять землю в аренду и быть посредником между министерствами и застройщиками. Преимущество: такому лицу положены большие государственные субсидии на переселение граждан из аварийных домов.

КРТ. Юрий Гатилов КРТ. Юрий Гатилов

«Не сравнивайте с Москвой»

Директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова считает, что в программе КРТ есть все еще много несовершенств, причем на уровне федерального регулирования.

«Представители банка ДОМ.РФ неоднократно подчеркивали, что будут рассматривать заявки только тех застройщиков с опытом расселения, - сказала она. - У застройщика должны быть собственные инвестиции, а не только те, что связаны с займом. В КРТ могут войти только крупные игроки, от которых в проекте будет зависеть многое, если не все».

Ксения Белоусова. Ирина Пергаева

Также Ксения Белоусова рассказала о том, как ее компания в 2019 году первой выиграла право на аренду участка, находящегося в федеральной собственности. «Алгоритм» планировал сразу преступить к его реализации, однако земля оказалась без инженерной инфраструктуры. Причем ею необходимо обеспечить все 400 га, предназначенных для КРТ.

«Представители корпорации предлагают всю землю у аэропорта целиком и почему-то удивлены, что у строителей нет яркого интереса, - сказала Белоусова. – Они не озадачены вопросами, которые касаются подключения сетей к участкам».

Ксения Белоусова поблагодарила власти Барнаула за то, что они доносят до корпорации необходимость решать вопрос освоения комплексно и не отдавать всю землю под застройку приаэропортной зоны единым лотом, а разделить ее на части, чтобы проекты могли потянуть местные застройщики.

«Не нужно нас сравнивать с Казанью или Москвой. Там совершенно другой уровень бюджетных средств, которые можно осваивать», - добавила она.

Что можно развивать с помощью КРТ

Ксения Белоусова отметила, что КРТ актуален и для центра города, где неправильно вести точечную застройку.

Снос дома на Потоке Администрация города Барнауа

Юрий Гатилов предлагает комплексно осваивать правый берег Барнаула, провести реновацию Силикатного и Потока, закончить Обской бульвар, а также развивать с помощью таких проектов малые города.