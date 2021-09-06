«Не знаю, как мы переживем ближайшую зиму»
К дому на ул. Строительная, 2-я, 46 не так-то просто добраться. К нему ведет узкий въезд, вымощенный строительным мусором.
Само здание стоит на пригорке, неподалеку от железнодорожных путей. Сюда то и дело доносится стук колес и гудки проезжающих поездов.
Валентина Артюхова и Вера Шутова встречают нас у «парадного» подъезда. Здесь, хотя бы, есть подобие крыльца и просторный проход — другой вход гораздо меньше, вместо части половиц на полу лежит старая гладильная доска.
«Парадная» ведет сразу на второй этаж — здание двухуровневое. Официально барак был построен в 1962 году. Но старожилы помнят, что задолго до этой даты дом уже стоял. Они рассказали, что путаница с документами началась после пожара 1998 года в здании, где располагалось БТИ.
Изначально барк строили как общежитие для работников железной дороги. В нем не было коммуникаций. Воду и свет и провели в 80-х годах. Жильцы сделали это своими силами. А вот отопление так и осталось печным.
«В доме кроме нас никого нет. Остались только бабушки-старушки. Соседние квартиры закрыты, окна заколочены. Между нашими комнатами и пустыми помещениями по соседству — только тонкие перегородки. Не знаю, как мы переживем ближайшую зиму, ведь протопить и с теплыми-то стенами было непросто», — устало рассказала одна из последних жительниц старого барака Валентина Артюхова.
Именно в ее квартире зимой прорвало трубу. Это была настоящая коммунальная катастрофа. Вода лилась несколько часов. Затопило соседние квартиры.
Помещения Валентины находятся на первом, полуподвальном, этаже, поэтому просушить стены и пол было непросто. С тех пор здесь поселилась еще и сырость. И это полбеды. Беда же в том, что в квартире уже в начале сентября довольно холодно.
«Я уже не в том возрасте, чтобы постоянно переезжать»
Отметим, дом на ул. Строительная, 2-я, 46 был признан аварийным в 2013 году. Об этом свидетельствует заключение от 3 октября. В 2015-м мэрия Барнаула приняли решение о выселении людей. В 2018-м жильцам объявили, что у них на сборы всего пять дней, после чего ветхое здание снесут. Не снесли. В 2021-м практически всех людей все же расселили.
Оставшимся пенсионеркам идти сейчас некуда. А положенные по закону квартиры еще не закупили. По словам женщин, чиновники им объяснили: просто не состоялись аукционы, ждите.
После этого к пожилым женщинам пришли из администрации Железнодорожного района. Их поставили перед фактом — пригонят машину и выселят принудительно в маневренный фонд. Даже оставили бумажку-уведомление на старой деревянной двери.
«Маневренный фонд выглядит ненамного лучше. Я боюсь, что дом, куда нас хотят силком выселить, тоже признают аварийным. После этого переселят в другое ветхое здание. И так до бесконечности. Мне 70 лет. Я уже не в том возрасте, чтобы постоянно переезжать», — рассказала Вера Шутова.
Воз и ныне там
В руках у женщин кипы бумаг. Это судебные решения, отсрочки по исполнительным листам, ответы от чиновников и омбудсмена, бесконечная переписка с администрацией.
Но главное, есть исполнительный лист Индустриального районного суда, согласно которому мэрия Барнаула обязана в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу предоставить женщинам «на основании договора социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям».
По словам пенсионерок, мэрия просто игнорирует все судебные решения.
«Нам сказали, что не могут подобрать для нас помещения подходящей квадратуры. У меня чуть больше 30 кв. м., а у Веры Афанасьевны и того меньше», — рассказала Валентина.
Пенсионерки рассказали, что после всех попыток добиться от чиновников исполнения решения суда обратились в Следственный комитет. Октябрьский межрайонный отдел города ответил заявительницам, что «в действиях должностных лиц комитета ЖКХ Барнаула <…> усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ» («Халатность»). Для дальнейшей проверки обращение было направлено в следственный отдел по Центральному району Барнаула. Ответ еще не пришел.
Заявление в городскую прокуратуру тоже действия не возымело. В органах посчитали: учитывая обстоятельства — расселение основной части жителей барака и проведение аукционов, — оснований для «принятия мер прокурорского реагирования» нет.
Закладчики и другие гости
Тем временем к дому на ул. Строительная 2-я, 46 все чаще наведываются маргинальные личности — то нетрезвая женщина уснет на крыльце, то наркоманы заглянут, то закладчики. Последние начали уже чувствовать себя, как дома.
«Из всех окон только одно мое светится. Ко мне стучатся, но я не открываю. Мало ли… Тут у нас наркоманов много, закладчики каждый день приходят, а некоторые и на машинах приезжают. А вдруг хулиганье нагрянет? Это же Осипуха. Нас облюбуют только так», — рассказывает Вера Шутова.
Во время нашего разговора вокруг дома постоянно крутится мужчина в зеленой футболке. Он то и дело поглядывает на угол барака и все не решается подойти. Увидев фотоаппарат корреспондента altapress.ru, быстро ретируется.
«Скорее всего — это один из закладчиков. У них тут несколько мест облюбовано. Скоро к нам и местные бомжи „пропишутся“. Жил тут один… Комнату спалил — наверное, уснул с сигаретой и поджег. Тут ведь все деревянное», — предполагает одна из собеседниц.
«Чем мы хуже остальных?»
К пенсионеркам присоединяется их бывшая соседка. Она пришла за вещами. Женщина в числе «счастливчиков». Ее семья стала обладательницей крохотной квартиры в малосемейке на Новосиликатном.
«У нас было прописано шесть человек. Нам дали квартиру в 36 кв. м. на всех. Причем, малосемеечку, где кухня совмещена с прихожей, а это буквально четыре „квадрата“. Так еще не преминули заметить, мол, дали больше положенного на один квадратный метр. А мы и этому, конечно, рады», — рассказала женщина и отправилась за вещами.
«Чем мы хуже остальных? Всем молодым нашли квартиры, а нас старых оставили», — замечают женщины, глядя вслед соседке.
«Вот в таких условиях мы и живем…»
Валентина Артюхова и Вера Шутова живут в бараке более 40 лет. За это время они повидали всякое. А вот капитального ремонта почти не видели. Женщины отметили, что, возможно, потому-то дом и начал разваливаться. Его хоть как-то поддерживали своими силами жильцы, а вот централизованно им практически не занимались.
Деревянные стены и перекрытия гниют, на потолке видны следы сырости, да и крыша уже не справляется с осадками.
«Вот в таких условиях мы и живем… На своем этаже я осталась одна. Это несправедливо — если давать жилье, то всем. С нами обращаются, как с пустым местом, и это уже невыносимо. Получается, для них мы — никто. Но ведь прошли суды, решения вынесены в нашу пользу. Мы же многого не просим, не цивильную квартиру в новом доме, а хотя бы в том, где можно жить. А нас хотят выселить к тараканам, наркоманам и бомжам в маневренный фонд», — с печалью в голосе заключили пенсионерки.
Женщины намерены дальше бороться за свои права. Они продолжат переписку с чиновниками и профильными ведомствами и хотят обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.
Altapress.ru следит за развитием ситуации.