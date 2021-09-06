Две пожилые женщины, живущие в старом разваливающемся бараке на ул. Строительная, 2-я, 46, никак не могут дождаться переселения из аварийного дома. Несмотря на решение суда, администрация Барнаула до сих пор не предоставила женщинам жилые помещения, ссылаясь на отсутствие таковых. Тем временем, соседи пенсионерок уже получили положенные квадратные метры. Валентина Артюхова и Вера Шутова вынуждены оставаться в стенах ветхого здания. О том, в каких условиях приходится жить женщинам — в репортаже altapress.ru.

«Не знаю , как мы переживем ближайшую зиму»

К дому на ул. Строительная, 2-я, 46 не так-то просто добраться. К нему ведет узкий въезд, вымощенный строительным мусором.

Само здание стоит на пригорке, неподалеку от железнодорожных путей. Сюда то и дело доносится стук колес и гудки проезжающих поездов.

Валентина Артюхова и Вера Шутова встречают нас у «парадного» подъезда. Здесь, хотя бы, есть подобие крыльца и просторный проход — другой вход гораздо меньше, вместо части половиц на полу лежит старая гладильная доска.

«Парадная» ведет сразу на второй этаж — здание двухуровневое. Официально барак был построен в 1962 году. Но старожилы помнят, что задолго до этой даты дом уже стоял. Они рассказали, что путаница с документами началась после пожара 1998 года в здании, где располагалось БТИ.

Изначально барк строили как общежитие для работников железной дороги. В нем не было коммуникаций. Воду и свет и провели в 80-х годах. Жильцы сделали это своими силами. А вот отопление так и осталось печным.

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

«В доме кроме нас никого нет. Остались только бабушки-старушки. Соседние квартиры закрыты, окна заколочены. Между нашими комнатами и пустыми помещениями по соседству — только тонкие перегородки. Не знаю, как мы переживем ближайшую зиму, ведь протопить и с теплыми-то стенами было непросто», — устало рассказала одна из последних жительниц старого барака Валентина Артюхова.

Валентина Артюхова показывает свою квартиру. Анна Зайкова. В квартире Валентины Артюховой. Анна Зайкова. В квартире Валентины Артюховой. Анна Зайкова. В квартире Валентины Артюховой. Анна Зайкова. Валентина Артюхова показывает свою квартиру. Анна Зайкова.

Именно в ее квартире зимой прорвало трубу. Это была настоящая коммунальная катастрофа. Вода лилась несколько часов. Затопило соседние квартиры.

Помещения Валентины находятся на первом, полуподвальном, этаже, поэтому просушить стены и пол было непросто. С тех пор здесь поселилась еще и сырость. И это полбеды. Беда же в том, что в квартире уже в начале сентября довольно холодно.

«Я уже не в том возрасте , чтобы постоянно переезжать»

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

Отметим, дом на ул. Строительная, 2-я, 46 был признан аварийным в 2013 году. Об этом свидетельствует заключение от 3 октября. В 2015-м мэрия Барнаула приняли решение о выселении людей. В 2018-м жильцам объявили, что у них на сборы всего пять дней, после чего ветхое здание снесут. Не снесли. В 2021-м практически всех людей все же расселили.

Оставшимся пенсионеркам идти сейчас некуда. А положенные по закону квартиры еще не закупили. По словам женщин, чиновники им объяснили: просто не состоялись аукционы, ждите.

Уведомление о выселении. Анна Зайкова.

После этого к пожилым женщинам пришли из администрации Железнодорожного района. Их поставили перед фактом — пригонят машину и выселят принудительно в маневренный фонд. Даже оставили бумажку-уведомление на старой деревянной двери.

«Маневренный фонд выглядит ненамного лучше. Я боюсь, что дом, куда нас хотят силком выселить, тоже признают аварийным. После этого переселят в другое ветхое здание. И так до бесконечности. Мне 70 лет. Я уже не в том возрасте, чтобы постоянно переезжать», — рассказала Вера Шутова.

Воз и ныне там

Документы , собранные пенсионерками. Анна Зайкова. Документы , собранные пенсионерками. Анна Зайкова.

В руках у женщин кипы бумаг. Это судебные решения, отсрочки по исполнительным листам, ответы от чиновников и омбудсмена, бесконечная переписка с администрацией.

Но главное, есть исполнительный лист Индустриального районного суда, согласно которому мэрия Барнаула обязана в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу предоставить женщинам «на основании договора социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям».

Валентина Артюхова. Анна Зайкова.

По словам пенсионерок, мэрия просто игнорирует все судебные решения.

«Нам сказали, что не могут подобрать для нас помещения подходящей квадратуры. У меня чуть больше 30 кв. м., а у Веры Афанасьевны и того меньше», — рассказала Валентина.

Пенсионерки рассказали, что после всех попыток добиться от чиновников исполнения решения суда обратились в Следственный комитет. Октябрьский межрайонный отдел города ответил заявительницам, что «в действиях должностных лиц комитета ЖКХ Барнаула <…> усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ» («Халатность»). Для дальнейшей проверки обращение было направлено в следственный отдел по Центральному району Барнаула. Ответ еще не пришел.

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

Заявление в городскую прокуратуру тоже действия не возымело. В органах посчитали: учитывая обстоятельства — расселение основной части жителей барака и проведение аукционов, — оснований для «принятия мер прокурорского реагирования» нет.

Закладчики и другие гости

Тем временем к дому на ул. Строительная 2-я, 46 все чаще наведываются маргинальные личности — то нетрезвая женщина уснет на крыльце, то наркоманы заглянут, то закладчики. Последние начали уже чувствовать себя, как дома.

Вера Шутова. Анна Зайкова.

«Из всех окон только одно мое светится. Ко мне стучатся, но я не открываю. Мало ли… Тут у нас наркоманов много, закладчики каждый день приходят, а некоторые и на машинах приезжают. А вдруг хулиганье нагрянет? Это же Осипуха. Нас облюбуют только так», — рассказывает Вера Шутова.

Во время нашего разговора вокруг дома постоянно крутится мужчина в зеленой футболке. Он то и дело поглядывает на угол барака и все не решается подойти. Увидев фотоаппарат корреспондента altapress.ru, быстро ретируется.

«Скорее всего — это один из закладчиков. У них тут несколько мест облюбовано. Скоро к нам и местные бомжи „пропишутся“. Жил тут один… Комнату спалил — наверное, уснул с сигаретой и поджег. Тут ведь все деревянное», — предполагает одна из собеседниц.

«Чем мы хуже остальных?»

Жительницы аварийного барака на ул. Строительной 2-й , 46. Анна Зайкова.

К пенсионеркам присоединяется их бывшая соседка. Она пришла за вещами. Женщина в числе «счастливчиков». Ее семья стала обладательницей крохотной квартиры в малосемейке на Новосиликатном.

«У нас было прописано шесть человек. Нам дали квартиру в 36 кв. м. на всех. Причем, малосемеечку, где кухня совмещена с прихожей, а это буквально четыре „квадрата“. Так еще не преминули заметить, мол, дали больше положенного на один квадратный метр. А мы и этому, конечно, рады», — рассказала женщина и отправилась за вещами.

«Чем мы хуже остальных? Всем молодым нашли квартиры, а нас старых оставили», — замечают женщины, глядя вслед соседке.

«Вот в таких условиях мы и живем…»

Валентина Артюхова и Вера Шутова. Анна Зайкова.

Валентина Артюхова и Вера Шутова живут в бараке более 40 лет. За это время они повидали всякое. А вот капитального ремонта почти не видели. Женщины отметили, что, возможно, потому-то дом и начал разваливаться. Его хоть как-то поддерживали своими силами жильцы, а вот централизованно им практически не занимались.

Деревянные стены и перекрытия гниют, на потолке видны следы сырости, да и крыша уже не справляется с осадками.

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

«Вот в таких условиях мы и живем… На своем этаже я осталась одна. Это несправедливо — если давать жилье, то всем. С нами обращаются, как с пустым местом, и это уже невыносимо. Получается, для них мы — никто. Но ведь прошли суды, решения вынесены в нашу пользу. Мы же многого не просим, не цивильную квартиру в новом доме, а хотя бы в том, где можно жить. А нас хотят выселить к тараканам, наркоманам и бомжам в маневренный фонд», — с печалью в голосе заключили пенсионерки.

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

Женщины намерены дальше бороться за свои права. Они продолжат переписку с чиновниками и профильными ведомствами и хотят обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Altapress.ru следит за развитием ситуации.