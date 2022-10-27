Польза в каждом метре. Солнечную «евротрешку» продают за 7 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с евро-ремонтом продают за 7 млн рублей в Барнауле. Хозяева использовали каждый метр пространства с пользой. Она находится на улице Челюскинцев, 80В/1. Объявление размещено на Авито .

По сравнению с предыдущей квартирой (179 кв. м), трешка кажется небольшой — 63 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 111 тыс. рублей.

Квартира находится на 15 этаже из 18 в монолитном доме. Он современный, его сдали в 2020 году. В подъезде два лифта — грузовой и пассажирский.

В квартире сделали евроремонт и заменили всю электрику. Хозяева устроили эргономичную планировку.

«Здесь отсутствуют лишние квадратные метры. Грамотно распределено все жизненное пространство — 100% полезной площади», — описывают владельцы.

Комнаты здесь совмещенно-изолированные. Гостиная плавно переходит в кухню, площадью 20 кв. м. Санузел объединили с ванной комнатой. Второй санузел сделали рядом со спальней.

Дизайн комнат очень светлый. Белые обои оживляет яркий интерьер — ярко-желтые занавески и голубой диван в зале или нежно-сиреневая кровать в спальне.

Есть теплая лоджия. Ее можно объединить с жилой зоной или использовать, как кабинет.

Территория дома закрыта, здесь есть детская площадка. Рядом с домом находятся много продуктовых и бытовых магазинов, а также несколько школ и детских садов.