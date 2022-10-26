Сказочную квартиру для принцессы продают за 13,5 млн рублей

Большую двухкомнатную квартиру продают за 13,5 млн рублей в Барнауле. Она похожа на дворец из сказок, где вместо комнат — просторные чертоги, а на окнах вьются волшебные растения. Квартира находится Комсомольском проспекте, 40. Объявление размещено на Авито .

Двухкомнатная квартира, 179 кв. м за 13,5 млн рублей

Площадь «двушки» — 179 кв. м — легко бы позволила сделать хозяевам и «трешку», и «четырешку». Но владельцы предпочли размер количеству комнат. Один «жилой квадрат» стоит здесь 75 тыс. рублей.

Сказочная квартира находится на предпоследнем, 11 этаже. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Обь и Нагорный парк.

Комнаты в доме изолированы. Гостиная выполнена в бежевых тонах и обставлена старинной мебелью. Здесь стоит каменный камин, который согреет холодными вечерами. А также большое круглое окно.

Спальня же выполнена в нежных розовых тонах. Здесь есть выход на лоджию. В ней хозяева развели небольшой сад.

Из комнаты, которая была предназначена для зимнего сада, владельцы сделали большой кабинет. Его обставили качественной мебелью, чей стиль напоминает барокко. Из кабинета открывается великолепный вид на город.

Ванная комната же настолько большая, что в ней спокойно поместились джакузи и душевая кабинка.

Рядом с домом развитая инфраструктура. Есть медицинские учреждения и школа № 1, почта. А также множество спортивных комплексом, кафе и ресторанов.