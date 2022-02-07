Понаписали новелл. Какие законы в строительной отрасли и сфере недвижимости вступят в силу в 2022 году

Российские законотворцы в прошлом году приняли ряд законов, которые должны вступить в силу только в 2022-м. Они призваны изменить жизнь бизнесменов и простых россиян. Какие преобразования несут документы и пойдут ли на пользу девелопменту и людям? В нюансах законодательных новелл разбирался altapress.ru

Новелла первая. Дом , милый дом на сельхозугодьях

Начиная с 1 марта текущего года, россиянам разрешат возводить частные дома на землях сельхозназначения, но только в тех случаях, когда это необходимо для ведения фермерского (крестьянского) хозяйства.

В деревне. Анна Зайкова

«Принятый закон вряд ли как-то отразится на девелоперах, в том числе из сферы индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он скорее упростит жизнь фермерам Алтайского края. Ранее разрешалось возводить некоторые капитальные объекты на землях сельхозназначения. В этом году их список расширят, но закон вряд ли станет катализатором для ИЖС», — пояснил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Жителям страны разрешат возводить дома размером не более 500 кв. м, площадь застройки которых не превышает 0,25% от территории. Зарегистрировать такое жилье люди смогут, опираясь на нормы «дачной амнистии». Данная мера продлится до 1 марта 2026 года.

В то же время региональным властям разрешили определять места, где жилое строительство будет запрещено.

Новелла вторая. Всеобъемлющий ЕГРН

С 1 января 2022 года заработал закон, расширяющий список основных сведений, входящих в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Например, в документах о недвижимости появилась графа с указанием полной информации об инженере, который проводил кадастровые работы.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Далее. С 1 февраля вступит закон, согласно которому Росреестр начнет вносить в ЕГРН информацию об аварийности многоквартирного жилья. Если дом или квартира признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, непригодны для проживания, это найдет отражение в ЕГРН.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрея Рериха, нововведение является механизмом своевременного информирования граждан об аварийном состоянии домов и непригодности для проживания.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

«Теперь эти данные в обязательном порядке будут включены в выписку из Единого реестра государственной недвижимости. Таким образом, потенциальный покупатель сможет самостоятельно получить информацию об аварийном или непригодном жилье, обезопасив себя от заведомо невыгодной покупки недвижимости. Ранее данная информация не размещалась в открытом доступе и находилась у региональных и местных органов власти. Чтобы ее получить, нужно было направлять официальный запрос, срок рассмотрения которого составлял 30 дней», — рассказал Андрей Рерих.

Новелла третья. Цифровизация для новостроек

Осенью, с 1 сентября, начнет действовать закон, упрощающий процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков. Документ направлен на улучшение инвестиционного климата в регионах и уменьшение количества барьеров для девелоперов.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Новостройки после введения их в эксплуатацию можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать, не подавая заявление в Росреестр. Но есть исключения — многоэтажки, построенные по договорам долевого участия, так как в этом случае у каждого дольщика возникает право на свою квартиру.

«Закон упростит процесс регистрации новых жилых объектов. Застройщикам станет в какой-то степени легче, но глобальных перемен в этом я не вижу. Конечно, любое снятие барьеров упрощает жизнь бизнеса и помогает ему развиваться. В данном случае закон снимет ряд бюрократических вопросов и поможет застройщикам работать более оперативно и быстрее продвигаться вперед», — подчеркнул Александр Мишустин.

Новелла четвертая. Грустная песнь «временных» участков

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Начиная с 1 марта этого года, все земельные участки, имеющие статус «временные», снимут с государственного учета и исключат из ЕГРН. Таковыми считаются наделы, образованные и поставленные на кадастровый учет с 1 марта 2008 года по 1 января 2017 года, права на которые до сих пор не зарегистрированы.

Новелла пятая. Переоценка земельных участков

В этом году во всех регионах России впервые будет проведена массовая переоценка земельных участков.

На стройке. Строители. altapress.ru

«В 2019-м была проведена государственная кадастровая оценка земель промышленного и сельскохозяйственного назначения, в 2020-м — земель населенных пунктов. В 2022 году запланировано проведение государственной кадастровой оценки земель всех категорий, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина.

Однако новый закон вряд ли отразится на строительной сфере и ценах на новостройки, считает Александр Мишустин.

Публичная кадастровая карта России. Источник: ООО «Фикси»

«Участки под застройку разыгрываются на аукционах. Для определения начальной стоимости торгов регион или муниципалитеты заказывают оценочную экспертизу, которая и определяет стартовую цену лота, которая в ходе аукциона нередко увеличивается в несколько раз. Поэтому на застройщиков переоценка вряд ли повлияет, как и на стоимость построенного ими жилья», — отмечает эксперт.

Новелла шестая. Нюансы изменений в сфере недвижимости соцнайма

С 1 марта изменятся и правила пользования государственными квартирами по договорам социального найма. Во-первых, нанимателей обяжут немедленно сообщать о неисправностях жилого помещения, сантехники или другого оборудования. Ранее информация об этом сообщалась в муниципалитет только в случае необходимости.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Во-вторых , по новым правилам будет введен запрет на остекление и обшивку балконов в квартирах и домах соцнайма.

по новым правилам будет введен запрет на остекление и обшивку балконов в квартирах и домах соцнайма. В-третьих , с 1 января 2022 года изменилась плата за такие помещения , расположенные на территории Барнаула. Новые размеры были утверждены , исходя из средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья , сложившейся на вторичном рынке недвижимости нашего региона за второй квартал прошлого года.

Сегодня плата за госквартиры составляет от 10,44 рублей до 15,66 рублей за «жилой квадрат» в зависимости от качества, благоустройства помещений и местоположения дома.