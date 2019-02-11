«У нас построят муниципальный детсад, будут чистыми и светлыми улицы»

Под Барнаулом идет активное строительство поселка Фирсова Слобода — Новая Грань. Здесь уже решили вопрос с содержанием дорог, уличным освещением и даже включились в краевую программу строительства муниципального детского сада. На продажу выставлено более 60 новых участков с коммуникациями, появились интересные программы по рассрочке платежей.** Подробности мы узнали у Михаила Кочетова, руководителя компании «Фирсова Слобода», представителя администрации, а теперь и товарищества собственников недвижимости «Новая Грань».

К буму продаж и строительства готовы

— Михаил Иванович, в мае будет год, как вы открыли продажи участков в Новой Грани. Что сделано за это время?

— Новостей много. Напомню, что еще в 2017 году компания «Фирсова Слобода» построила дороги и коммуникации по первой очереди строительства. К концу января 2019-го мы почти распродали эту часть поселка — осталась треть участков, и, судя по предварительным заявкам, уже к летнему сезону их не будет. Поэтому мы открываем продажи второй очереди и одновременно начинаем строить к ним сети и дороги. На это, думаю, уйдет около полугода.

Поселок Новая Грань. План. Источник: ООО «Фирсова Слобода»

— Когда собственники участков начнут строить дома?

— Часть фундаментов заложили осенью 2018-го. Бум строительства придется на эту весну. У нас уже запрашивают результаты геологических изысканий, чтобы готовить проекты.

— Вы уже представляете, кто будет жить в Новой Грани?

— Мы предполагали, что больше всего участков купят горожане в возрасте от 45 лет. Но оказалось, что Новая Грань интересна 30−35-летним семейным людям. Они хотят продолжить свою карьеру в городе, но им тесно и некомфортно в многоэтажных домах. Это общительные, доброжелательные семьи с детьми. Некоторые из них уже познакомились с соседями и с удовольствием общаются.

Поселок Новая Грань. Источник: ООО «Фирсова Слобода»

Сумели договориться

— Скоро в Новой Грани появятся новоселы. Как будет организована их жизнь?

— Это вторая хорошая новость. Мы зарегистрировали товарищество собственников недвижимости (ТСН). Этот орган — как ТСЖ (товарищество собственников жилья) в многоквартирном доме: он заботится о содержании общего имущества, решает вопросы, которые касаются всех. Например, сейчас от имени ТСН идут переговоры с «Газпромом». Вы же знаете, что девелопер может построить сеть и вести ее в эксплуатацию, а газ не подадут. В Новой Грани сеть есть, и мы намерены все организовать так, чтобы к новоселью газ в домах был.

— Зачем застройщику брать на себя заботу по организации жизни поселка? Ведь его задача — строить.

— Задача застройщика — создать дружелюбное, комфортное пространство для проживания. Тогда и продажи пойдут хорошо — мы же это понимаем. Не понаслышке знаем, что происходит в других поселках: как собственники сотен домов там пытаются договориться, пора или нет чистить снег, например. Также идут споры, когда ремонтировать дороги, как вывозить мусор, кто и сколько за это заплатит.

В Новой Грани это исключено. Мы уже убираем с дорог снег, летом будем выкашивать обочины, к осени запустим уличное освещение. Следующий вопрос — это обслуживание детской площадки; пока там высадили деревья, чтобы подрастали. Владельцу одного участка содержание общего имущества обойдется примерно в 300−500 рублей в месяц.* Это даже дешевле, чем за общее имущество «многоквартирника» в Барнауле.

Поселок Новая Грань. Источник: ООО «Фирсова Слобода»

— Платить за содержание общего имущества должны все собственники или члены ТСН?

— Товарищество создано на весь поселок. То есть платить за содержание дорог, освещение и так далее должен каждый собственник. Членство в ТСН дает право голосовать за какой-то вопрос. Например, нам предстоит обсуждение вопроса: организовать централизованный вывоз мусора или каждый будет решать вопрос самостоятельно.

— Часто участки покупают оптом для перепродажи: собственник не будет там строить и жить. Как тогда поступать?

— Он все равно обязан платить за содержание общего имущества и содержать свои участки в порядке. Траву, например, выкашивать. Это закон. А вот дополнительные услуги — это решение каждого. Мы планируем организовать службу сервиса в поселке: предоставление по индивидуальной заявке услуг электрика, сантехника, разнорабочих и так далее.

Будет детский сад и не только

— Самая главная проблема поселков — отсутствие социальной инфраструктуры. Как вы ее решаете?

— Третья хорошая новость. В прошлом году Фирсово вошло в краевую программу финансирования строительства детских садов. Землю выделили на территории микрорайона Фирсова Слобода — 2. На участке уже выполнены изыскания, в этом году начнется проектирование здания. Это будет типовой муниципальный детский сад, как в городе, с его штатным расписанием, четко описанной образовательной программой и, конечно, платой (родительская плата за детсад в Барнауле составляет около 1700 рублей в месяц. — Прим. ред.).

Расположение детского сада. Микрорайон «Фирсова Слобода-2». План. Источник: ООО «Фирсова Слобода»

— А что с другими соцучреждениями? Ведь население Фирсово и Санниково растет, нужны новые школы, секции для детей и так далее.

— У застройщика есть участок, который он готов передать для организации образовательного кластера. Предварительные подсчеты показали, что здесь можно построить школу на тысячу учащихся.

С одной стороны, кажется фантастичным — школа на правом берегу Оби. С другой — это наше будущее. Посмотрите на центр Барнаула. Там уже не стоит вопрос о дороговизне земли, хотя и это проблема. Там просто нет участков нужной площади. А население этой части города с каждой многоэтажкой прирастает на сотни человек. Поэтому мы в постоянном диалоге с властью — ищем решения общей проблемы и нашего вопроса в частности.

Поселок Новая Грань. Источник: ООО «Фирсова Слобода»

— Как только появится детсад, вы, наверное, сильно поднимете цены на участки?

— Конечно, цена земли растет по мере реализации проекта. Уже сейчас самые лучшие участки около рощи подорожали до 2 млн рублей. Но минимальная цена по-прежнему остается на уровне 500 тысяч рублей. Понимаете, все определяет рынок. Мы анализируем ситуацию и стараемся гибко подходить к нуждам клиентов.

— Как, например?

— В этом году, к примеру, запускаем беспроцентную рассрочку платежа на полгода.** А еще начинаем работать с застройщиками.

Чтобы строительным компаниям было интересно работать, мы готовы не продавать, а отдавать участки в аренду. То есть им не придется разом выкладывать 500 тысяч рублей. Они смогут платить примерно по 5 тыс. рублей аренды ежемесячно и строить. По условиям договора, за 12 месяцев нужно возвести коробку дома: стены, окна, кровлю. Продать свой проект строители могут на любом этапе. Если продажа затягивается, то через два года нужно выкупить участок. Это интересное предложение, на которое уже откликнулись предприниматели.

Факты о поселке Фирсова Слобода — Новая Грань

Компания «Фирсова Слобода» зарегистрировала торговую марку. Это отстраивает ее от других агентов рынка недвижимости , в том числе от тех , кто занимается продажей участков на вторичном рынке. Это событие для Алтайского края.

в том числе от тех кто занимается продажей участков на вторичном рынке. Это событие для Алтайского края. В Новой Грани создано товарищество собственников недвижимости. Это прецедент для Алтайского края. ТСН организует содержание дорог , детской площадки , уличное освещение и т. д.

детской площадки уличное освещение и т. д. Участки в Фирсовой Слободе — Новой Грани стоят от 500 тысяч рублей.

Для жителей поселка будет доступен муниципальный детский сад.

Поселок расположен в Первомайском районе , в 15 км от центра Барнаула. Дорога до площади Спартака занимает около 15 минут. Важнейшее достоинство поселка — благоприятная экология.

в 15 км от центра Барнаула. Дорога до площади Спартака занимает около 15 минут. Важнейшее достоинство поселка — благоприятная экология. Поселок занимает 50 га земли. На территории расположено 450 участков , том числе в зоне у березовой рощи. К каждому дому подведены коммуникации — электричество , вода , газ , а также проложены бетонные дороги , установлены опоры уличного освещения.

Подробнее на сайте ng22.ru, по телефону 8 (3852) 22-62-72 или в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, оф. 10.

* Информация действительна на момент публикации.

** Рассрочку предоставляет Застройщик — ООО «Фирсова Слобода».