Поселок «Усадебный берег» Фирсово поздравляет строителей с профессиональным праздником

Благодаря труду строителей растут города и поселки. Не стал исключением и наш поселок, в котором ведется строительство домов, благоустройство территории.

Работа строителей позволяет нам предлагать вам дома для комфортной жизни в красивом и уютном месте.

Желаем всем специалистам строительного дела ставить перед собой высокие цели и с легкостью их достигать, дружеской атмосферы на работе и уюта дома.