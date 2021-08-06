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Поселок «Усадебный берег» Фирсово поздравляет строителей с профессиональным праздником

Поселок "Усадебный берег" Фирсово.
Поселок "Усадебный берег" Фирсово.
Фото предоставлено рекламодателем.

Благодаря труду строителей растут города и поселки. Не стал исключением и наш поселок, в котором ведется строительство домов, благоустройство территории.

Работа строителей позволяет нам предлагать вам дома для комфортной жизни в красивом и уютном месте.

Желаем всем специалистам строительного дела ставить перед собой высокие цели и с легкостью их достигать, дружеской атмосферы на работе и уюта дома.

Поселок &quot;Усадебный берег&quot; Фирсово.
Поселок «Усадебный берег» Фирсово.
Фото предоставлено рекламодателем.
Поселок &quot;Усадебный берег&quot; Фирсово.
Поселок «Усадебный берег» Фирсово.
Фото предоставлено рекламодателем.
Поселок &quot;Усадебный берег&quot; Фирсово.
Поселок «Усадебный берег» Фирсово.
Фото предоставлено рекламодателем.
Поселок &quot;Усадебный берег&quot; Фирсово.
Поселок «Усадебный берег» Фирсово.
Фото предоставлено рекламодателем.
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