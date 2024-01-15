Пошумим! В Барнауле посуточно сдают лофт, в котором можно танцевать до утра

Площадь лофта составляет 65 кв. м. Туда может вместиться до 30 человек.
«Это яркая площадка для дня рождения, вечеринки, мальчишника, девичника и любой тусовки, где можно танцевать и петь всю ночь», - говорится в объявлении.
Лофт разделен на три зоны:
- Зал, где можно танцевать и тусить.
- Игровая, где можно поиграть в Хbох (более 40 игр) или настольные игры.
- Кухонная зона.
При этом стоит обратить внимание - это лофт, а не квартира, поэтому здесь нет плиты для приготовления пищи и душа.
Также в помещении всего восемь спальных мест.
Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.
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