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Недвижимость

В Алтайском крае продают огромный особняк за 39,7 млн рублей

Огромный кирпичный дом продают в Алтайском крае за 39,7 млн рублей. Он находится в Белокуpиxе.

В Алтайском крае продают огромный особняк за 39,7 млн рублей.
В Алтайском крае продают огромный особняк за 39,7 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 1250 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 31 тыс. рублей.

Отмечается, что особняк расположен на территории 100 соток.

Владелец отмечает, что это отличный ваpиант для pазвития кoмплeксa. Например, сыроварня или пивоварня.

Если на данный момент стоить такой дом, то материалы обойдется в два раза больше.

Внутри нет ремонта, это отлично, если вы любите делать все по-своему.

Особняк выглядит серьезно. Однако его украшают милые ворота, которые напоминают фермерские фильмы.

Построили жилище в 2013 году.

Ранее сообщалось, что королевскую квартиру в новом ЖК Барнаула продают за 16,8 млн рублей.

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