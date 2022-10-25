Потолок ледяной, дверь скрипучая. Где находится и как выглядит самый «холодный» переулок в Барнауле

Барнаульские улицы не перестают удивлять своими необычными названиями. Чем руководствовалась топонимическая комиссия иногда понять сложно, остается только гадать. Altapress.ru продолжает изучать улицы и рассказывать о них читателям. Мы побывали в Морозном переулке и теперь расскажем, что там есть интересное.

Морозный расположен в частном секторе. Попасть на него можно с ул. Малахова.

Переулок небольшой. Длина всего 105 метров.

Здесь нет роскошных коттеджей, но дома просторные. Когда мы только зашли в Морозный, то сразу обратили внимание на строение с бордовой крышей. Из-за множества пристроек он напоминает игрушечный трансформер.

Пер. Морозный в Барнауле. Altapress.ru.

Еще один дом из яркого бруса выделяется из общей картины. Он возведен необычным образом. Прохожим виден только его торец.

Также здесь строят новые дома. Рядом с одним — груда автомобильных покрышек. Зачем они владельцу — загадка.

Пер. Морозный в Барнауле. Altapress.ru.

Дорога здесь не заасфальтирована. Местные жители сами мостят ее с помощью кирпичей.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье в Морозном. Но не нашли ни одного предложения. Зато на соседней ул. Панкратова предлагают дом 217 кв. м за 7,5 млн рублей. Уточняется, что в нем несколько частей. В первой — два этажа, а во-второй три. Трехэтажная часть благоустроена, а двухэтажная требует ремонта. Также на ул. Ермака предлагают дом 280 кв. м с центральной канализацией и просторной территорией. Его оценивают в 9,9 млн рублей.