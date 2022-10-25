Потолок ледяной, дверь скрипучая. Где находится и как выглядит самый «холодный» переулок в Барнауле

Морозный расположен в частном секторе. Попасть на него можно с ул. Малахова.
Переулок небольшой. Длина всего 105 метров.
Здесь нет роскошных коттеджей, но дома просторные. Когда мы только зашли в Морозный, то сразу обратили внимание на строение с бордовой крышей. Из-за множества пристроек он напоминает игрушечный трансформер.
Еще один дом из яркого бруса выделяется из общей картины. Он возведен необычным образом. Прохожим виден только его торец.
Также здесь строят новые дома. Рядом с одним — груда автомобильных покрышек. Зачем они владельцу — загадка.
Дорога здесь не заасфальтирована. Местные жители сами мостят ее с помощью кирпичей.
Цены на жилье
Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье в Морозном. Но не нашли ни одного предложения. Зато на соседней ул. Панкратова предлагают дом 217 кв. м за 7,5 млн рублей. Уточняется, что в нем несколько частей. В первой — два этажа, а во-второй три. Трехэтажная часть благоустроена, а двухэтажная требует ремонта. Также на ул. Ермака предлагают дом 280 кв. м с центральной канализацией и просторной территорией. Его оценивают в 9,9 млн рублей.