Появились вопросы по поводу оформления недвижимости? Звоните на горячую линию

Пресс-служба региональной кадастровой палаты сообщила, что с 23 по 27 ноября в Алтайском крае будет действовать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости. Она организована в рамках всероссийской недели консультаций.

Эксперты кадастровой палаты Алтайского края ответят на все вопросы о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации собственности, а также способах проверки объектов перед покупкой.

Горячая линия будет работать с 9:00 до 16:00 часов, по телефону 8 (3852) 55-76-59 плюс один из добавочных номеров: 8012, 8114, 8150.

Фрагмент публичной кадастровой карты России. pkk.rosreestr.ru.

«Очень часто граждане, решая вопросы в сфере недвижимости, сталкиваются со сложными ситуациями, которые требуют знания законодательства и консультации с квалифицированными специалистами. Открытый диалог с людьми способствует росту правовой грамотности населения», — сообщил директор Кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.

Кроме того, в эти же дни, в рамках проводимой Федеральной кадастровой палатой акции, на территории Алтайского края будет действовать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Эксперты Кадастровой палаты ответят на такие вопросы:

Как определить собственника земельного участка?

Как узнать владельца объекта недвижимости по адресу?

Как использовать материнский капитал?

Как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости?

Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии?

И это лишь малая часть вопросов , на которые готовы ответить наши эксперты.