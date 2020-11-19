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Недвижимость

Появились вопросы по поводу оформления недвижимости? Звоните на горячую линию

Пресс-служба региональной кадастровой палаты сообщила, что с 23 по 27 ноября в Алтайском крае будет действовать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости. Она организована в рамках всероссийской недели консультаций.

Девушка звонит на горячую линию.
Девушка звонит на горячую линию.
pixabay.com.

Эксперты кадастровой палаты Алтайского края ответят на все вопросы о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации собственности, а также способах проверки объектов перед покупкой.

Горячая линия будет работать с 9:00 до 16:00 часов, по телефону 8 (3852) 55-76-59 плюс один из добавочных номеров: 8012, 8114, 8150.

Фрагмент публичной кадастровой карты России.
Фрагмент публичной кадастровой карты России.
pkk.rosreestr.ru.

«Очень часто граждане, решая вопросы в сфере недвижимости, сталкиваются со сложными ситуациями, которые требуют знания законодательства и консультации с квалифицированными специалистами. Открытый диалог с людьми способствует росту правовой грамотности населения», — сообщил директор Кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.

Кроме того, в эти же дни, в рамках проводимой Федеральной кадастровой палатой акции, на территории Алтайского края будет действовать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости.

Кадастровая оценка недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости.
Pixabay.com.

Эксперты Кадастровой палаты ответят на такие вопросы:

  • Как определить собственника земельного участка?
  • Как узнать владельца объекта недвижимости по адресу?
  • Как использовать материнский капитал?
  • Как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости?
  • Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
  • Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии?
  • И это лишь малая часть вопросов, на которые готовы ответить наши эксперты.

Горячая линия будет работать также с 9:00 до 16:00. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59 плюс один из добавочных номеров: 8012, 8114, 8150.

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