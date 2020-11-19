Появились вопросы по поводу оформления недвижимости? Звоните на горячую линию

Эксперты кадастровой палаты Алтайского края ответят на все вопросы о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации собственности, а также способах проверки объектов перед покупкой.
Горячая линия будет работать с 9:00 до 16:00 часов, по телефону
«Очень часто граждане, решая вопросы в сфере недвижимости, сталкиваются со сложными ситуациями, которые требуют знания законодательства и консультации с квалифицированными специалистами. Открытый диалог с людьми способствует росту правовой грамотности населения», — сообщил директор Кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.
Кроме того, в эти же дни, в рамках проводимой Федеральной кадастровой палатой акции, на территории Алтайского края будет действовать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости.
Pixabay.com.
Эксперты Кадастровой палаты ответят на такие вопросы:
- Как определить собственника земельного участка?
- Как узнать владельца объекта недвижимости по адресу?
- Как использовать материнский капитал?
- Как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости?
- Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
- Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии?
- И это лишь малая часть вопросов, на которые готовы ответить наши эксперты.
Горячая линия будет работать также с 9:00 до 16:00. Звонки принимаются по телефону