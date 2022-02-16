16 февраля -15°C
﻿
Недвижимость

«Позывы» рынка или девелоперов. Почему цены на новостройки Барнаула «кусаются» все больнее

Объемы продаж квартир в новостройках в Барнауле, как и в Алтайском крае в целом, упали. Одна из причин — удорожание «свежего» продукта рынка недвижимости. Только за первые месяцы 2022-го — особенно отличился февраль — стоимость «жилого квадрата» выросла минимум на 6,5%. Почему цены на «первичку» вновь поползли вверх и что ждет рядового потребителя зимой этого года — в материале altapress.ru.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что подсчитали аналитики

Портал «СберИндекс» опубликовал график роста цен на новостройки, сформированный на основании фактических сделок. Аналитики подсчитали, что стоимость квадратного метра с декабря прошлого года по январь текущего увеличилась на 1,7 тыс. рублей (1,7%).

Динамика цен по фактическим сделкам, первичный рынок.
Динамика цен по фактическим сделкам, первичный рынок.
Sberindex.ru.

В феврале ситуация изменилась. Мониторинг наиболее популярных сайтов недвижимости («Циан» и «Авито») показал: застройщики вновь подняли цены на свой продукт. Прибавка к стоимости квартир варьирует от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

По данным аналитиков Restate.ru, средний ценник на первичном рынке Барнаула в январе этого года был на уровне 75,8 тыс. рублей за кв. м. Сегодня же средняя стоимость такой недвижимости поднялась до отместки 80,7 тыс. за кв. м. Рост составил 6,5%.

Подорожали квартиры как в строящихся домах, так и в уже сданных в эксплуатацию.

Что подорожало и на сколько

Наиболее доступные квартиры продаются в жилом комплексе Nord (ГК «Селф») расположенном в развивающейся части Индустриального района, которую нередко называют Нью-Барнаул.

Современный городской квартал Nord.
Современный городской квартал Nord.
ООО СЗ «ПрофРесурс»

В домах с «нордическим» характером еще можно найти однокомнатное жилье в пределах 2,4−2,6 млн рублей. С начала года квартиры в ЖК Nord дорожали неравномерно — в диапазоне от 50 до 950 тыс. рублей. Самая дорогая квартира здесь стоит 6,9 млн рублей.

Цены на жилье в строящемся ЖК «Локомотив», который возводят «Селф» и бизнесмен Евгений Ракшин, в феврале прибавили от 100 тыс. рублей до 270 тыс. рублей. Здесь осталось немало предложений в пределах 3−7,5 млн рублей.

Визуализация проекта ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Визуализация проекта ЖК «Локомотив».
Архив Евгения Ракшина.

В ЖК «Озон» от компании «Этодом» февральский скачок на ряд квартир составил более 100 тыс. рублей. И пока жилье здесь можно купить от 2,5 млн рублей до 6,3 млн рублей.

Максимальный рост цен на квартиры в жилом комплексе «Пломбир» от «Жилищной инициативы» составил 340 тыс. рублей. Жилье в корпусах эконом-класса распродаются за 3,5−7,9 млн рублей.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

Кроме того, в весе прибавила цена на «первичку» в таких жилых комплексах, как «Шоколад» (более 300 тыс. рублей), «Юбилейный» (порядка 500 тыс. рублей), «Матрешки» (около 100 тыс. рублей), «Адалин на Кутузова» (до 130 тыс. рублей).

О чем говорят эксперты

Эксперты отмечают: зафиксированный рост цен не является общей тенденцией рынка недвижимости.

Новостройки.
Новостройки.
barnaul.org

Сейчас стоимость растет уже в большей степени из-за новых — дорогих — объектов со стоимостью квадрата в 100−130 тысяч рублей, которые застройщики начали выставлять на продажу. Как любое новшество они отличаются рядом особенностей и, соответственно, ценой. И такие квартиры, несмотря на стоимость, на фоне дефицита новостроек, разумеется, будут пользоваться спросом.

Дмитрий Дворядкин.
Дмитрий Дворядкин.
Анна Зайкова.

«Нужно отметить, что сейчас довольно быстро меняется качественный подход к новым жилым комплексам. Планировки, дополнительные опции, интересные фишки в оформлении фасадов и придомовых территорий и многое другое — все это добавляет им ценности во всех отношениях. Ситуацию можно сравнить с новыми iPhone. На первый взгляд, обновленные версии ничем не отличаются от предыдущих, но если разобраться, то разница налицо. Естественно, это влияет и на стоимость. И именно такие объекты сейчас и отражаются на росте цен на квартиры в целом», — отмечает гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Интерьер квартиры-студии.
Интерьер квартиры-студии.
pixabay.com.

Эксперт добавил, что новые объекты с более высоким ценником никак не повлияют на вторичный рынок квартир. В этом году риэлторы наоборот ожидают стабилизации. И если цены и будут расти, то только в связи с естественным удорожанием самого продукта из-за роста себестоимости.

«Количество объектов в риэлторских базах увеличивается. На мой взгляд, рынок постепенно будет стабилизироваться. Что касается новостроек, то мы не ждем в ближайшее время больших скачков цен. Хотя, форс-мажоры никто не отменял. От них не застрахована даже такая „тяжелая“ сфера, как недвижимость», — заметил Дворядкин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость