«Позывы» рынка или девелоперов. Почему цены на новостройки Барнаула «кусаются» все больнее

Объемы продаж квартир в новостройках в Барнауле, как и в Алтайском крае в целом, упали . Одна из причин — удорожание «свежего» продукта рынка недвижимости. Только за первые месяцы 2022-го — особенно отличился февраль — стоимость «жилого квадрата» выросла минимум на 6,5%. Почему цены на «первичку» вновь поползли вверх и что ждет рядового потребителя зимой этого года — в материале altapress.ru.

Что подсчитали аналитики

Портал «СберИндекс» опубликовал график роста цен на новостройки, сформированный на основании фактических сделок. Аналитики подсчитали, что стоимость квадратного метра с декабря прошлого года по январь текущего увеличилась на 1,7 тыс. рублей (1,7%).

Динамика цен по фактическим сделкам , первичный рынок. Sberindex.ru.

В феврале ситуация изменилась. Мониторинг наиболее популярных сайтов недвижимости («Циан» и «Авито») показал: застройщики вновь подняли цены на свой продукт. Прибавка к стоимости квартир варьирует от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

По данным аналитиков Restate.ru, средний ценник на первичном рынке Барнаула в январе этого года был на уровне 75,8 тыс. рублей за кв. м. Сегодня же средняя стоимость такой недвижимости поднялась до отместки 80,7 тыс. за кв. м. Рост составил 6,5%.

Подорожали квартиры как в строящихся домах, так и в уже сданных в эксплуатацию.

Что подорожало и на сколько

Наиболее доступные квартиры продаются в жилом комплексе Nord (ГК «Селф») расположенном в развивающейся части Индустриального района, которую нередко называют Нью-Барнаул.

Современный городской квартал Nord. ООО СЗ «ПрофРесурс»

В домах с «нордическим» характером еще можно найти однокомнатное жилье в пределах 2,4−2,6 млн рублей. С начала года квартиры в ЖК Nord дорожали неравномерно — в диапазоне от 50 до 950 тыс. рублей. Самая дорогая квартира здесь стоит 6,9 млн рублей.

Цены на жилье в строящемся ЖК «Локомотив», который возводят «Селф» и бизнесмен Евгений Ракшин, в феврале прибавили от 100 тыс. рублей до 270 тыс. рублей. Здесь осталось немало предложений в пределах 3−7,5 млн рублей.

Визуализация проекта ЖК «Локомотив». Архив Евгения Ракшина.

В ЖК «Озон» от компании «Этодом» февральский скачок на ряд квартир составил более 100 тыс. рублей. И пока жилье здесь можно купить от 2,5 млн рублей до 6,3 млн рублей.

Максимальный рост цен на квартиры в жилом комплексе «Пломбир» от «Жилищной инициативы» составил 340 тыс. рублей. Жилье в корпусах эконом-класса распродаются за 3,5−7,9 млн рублей.

Недвижимость. Новостройки Барнаула. altapress.ru

Кроме того, в весе прибавила цена на «первичку» в таких жилых комплексах, как «Шоколад» (более 300 тыс. рублей), «Юбилейный» (порядка 500 тыс. рублей), «Матрешки» (около 100 тыс. рублей), «Адалин на Кутузова» (до 130 тыс. рублей).

О чем говорят эксперты

Эксперты отмечают: зафиксированный рост цен не является общей тенденцией рынка недвижимости.

Новостройки. barnaul.org

Сейчас стоимость растет уже в большей степени из-за новых — дорогих — объектов со стоимостью квадрата в 100−130 тысяч рублей, которые застройщики начали выставлять на продажу. Как любое новшество они отличаются рядом особенностей и, соответственно, ценой. И такие квартиры, несмотря на стоимость, на фоне дефицита новостроек, разумеется, будут пользоваться спросом.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

«Нужно отметить, что сейчас довольно быстро меняется качественный подход к новым жилым комплексам. Планировки, дополнительные опции, интересные фишки в оформлении фасадов и придомовых территорий и многое другое — все это добавляет им ценности во всех отношениях. Ситуацию можно сравнить с новыми iPhone. На первый взгляд, обновленные версии ничем не отличаются от предыдущих, но если разобраться, то разница налицо. Естественно, это влияет и на стоимость. И именно такие объекты сейчас и отражаются на росте цен на квартиры в целом», — отмечает гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Интерьер квартиры-студии. pixabay.com.

Эксперт добавил, что новые объекты с более высоким ценником никак не повлияют на вторичный рынок квартир. В этом году риэлторы наоборот ожидают стабилизации. И если цены и будут расти, то только в связи с естественным удорожанием самого продукта из-за роста себестоимости.