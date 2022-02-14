В Алтайском крае упали продажи новостроек

По итогам 2021 года продажи квартир и других помещений в новостройках выросли на 17,6% благодаря льготной импотеке, но почти трети регионов — 29 из 85 — она не помогла, узнал РБК .

Так, например, в Алтайском крае. Продажи в регионе снизились на 14%. Всего за год заключено 10,4 тыс. договоров, тогда как в 2020 их было 12 тыс, а в 2019 — 9,1 тыс.

Основной причиной снижения продаж в 2021 году эксперты называют рост цен.

В то же время продолжающийся рост инфляции может и поддержать спрос, потому что для многих россиян покупка квартиры — самый понятный и надежный способ сохранить деньги, считают специалисты отрасли.

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