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Недвижимость

В Алтайском крае упали продажи новостроек

По итогам 2021 года продажи квартир и других помещений в новостройках выросли на 17,6% благодаря льготной импотеке, но почти трети регионов — 29 из 85 — она не помогла, узнал РБК.

Новостройка.
Новостройка.
Pixabay.com

Так, например, в Алтайском крае. Продажи в регионе снизились на 14%. Всего за год заключено 10,4 тыс. договоров, тогда как в 2020 их было 12 тыс, а в 2019 — 9,1 тыс.

Основной причиной снижения продаж в 2021 году эксперты называют рост цен.

В то же время продолжающийся рост инфляции может и поддержать спрос, потому что для многих россиян покупка квартиры — самый понятный и надежный способ сохранить деньги, считают специалисты отрасли.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2022 году.

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