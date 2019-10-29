5 правил безопасного и выгодного переезда в Новосибирск

Если вы задаетесь вопросом переезда в Новосибирск — для себя, детей, или же думаете про жизнь в этом большом городе в будущем, то вам будет интересно узнать, как сделать мечту осязаемой — ведь это довольно просто. Разберем по полочкам.

Вернер Оксана,

менеджер ГК Стрижи:

На этой неделе у меня прошла очередная сделка с Забайкальским краем. Клиент из города Краснокаменск, что в 560 км от г. Чита, приобрел однокомнатную квартиру в целях инвестиции в ипотеку. Сделка для самого клиента выглядела максимально просто — выслав документы мне на почту, клиент через сутки получил ипотечное решение, а еще через день сходил в банк в своем городе и подписал все документы в режиме одного окна. Сделка заняла час времени моего теперь уже счастливого клиента. Естественно, такая простота обуславливается тем, что наша компания работает по новому законодательству, используя счета эскроу, которые защищают средства клиентов на 100%.

Г. Новосибирск. Фото предоставлено ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи»

Это натолкнуло нас на мысль — а как приехать в этот город, Новосибирск, выйти на вокзале и не потеряться?

Снять минимальное жилье на месяц — это порядка 15 000 р., можно уложиться дешевле. Проезд по городу стоит около 2 000 р., питание — еще примерно 10 000 р.

Средняя заработная плата в Новосибирске — 32 000 р., однако найти высокооплачиваемую работу не так сложно, как кажется.

Все объекты ГК «Стрижи»

Что движет людьми, решившимся на покупку квартиры далеко от дома? Это может быть перевод по работе в Новосибирск, желание купить квартиру для переезда в большой город ради перспектив на будущее, или же приобретение квартиры для будущего проживания детей. Солидное количество людей покупают квартиры для инвестиций — цены на недвижимость в Новосибирске постоянно растут.

Г. Новосибирск. Фото предоставлено ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи»

Но как не ошибиться с выбором? Ведь на рынке огромное количество предложений.

Первый момент — это компания. ГК Стрижи — застройщик, обладающий безупречной репутацией по сдаче объектов в срок, имеющий наивысший рейтинг надежности Единого Реестра Застройщика, а по версии Национального объединения застройщиков — строящий уникальное в масштабах России жилье.

Второй момент — документы. Как не попасть на недобросовестное агентство недвижимости или нерадивых юристов? Здесь гарантии от ГК Стрижи предоставляются на уровне законодательства, так как данный застройщик строит по счетам Эскроу и в полном соответствии с Федеральным законодательством, а денежные средства перечисляются клиентом только после регистрации Договора в Росреестре.

Г. Новосибирск. Фото предоставлено ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи»

Третье — качество. Пожалуй, лучшее сочетание цена/качество — у ГК Стрижи, так как это единственная компания в Новосибирске, которая строит по технологии бескаркасного кирпичного строительства. Большинство других компаний строят в основном из панели или сибита, облицовывая дома керамогранитом или штукатуркой, в условиях сибирского климата это спорные решения.

Четвертый момент — удобство дистанционного оформления ипотеки и широкий выбор ипотечных программ. Все делается в режиме одного окна ипотечными специалистами ГК Стрижи — в большинстве случаев не нужно даже выходить из дома, чтобы получить ипотечное решение благодаря ним. Также они знают все — от минимальных ставок до ипотеки без первоначального взноса.

Г. Новосибирск. Фото предоставлено ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи»

Пятое — ГК Стрижи работает тогда , когда вам удобно. Без выходных и праздников. Просто оставь заявку — специалист позвонит вам в удобное время и проконсультирует по вопросу приобретения комфортного жилья в г. Новосибирске.

Звоните нам по телефону: +7 (3852) 996−883

Официальный сайт: gk-strizhi.ru

Официальная группа в ВК: vk.com/m.strizhi

Официальный Instagram: @gk_strizhi

Застройщик ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи». Проектные декларации на сайте gk-strizhi.ru