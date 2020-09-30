Правовой коллапс. ОНФ собрал чиновников, депутатов и общественников, чтобы обсудить изменения в генплан Барнаула

Новый генеральный план краевой столицы таит в себе немало сюрпризов. Например, красные линии оказываются на внесенном в ЕГРН земельном участке или постройке. Такую недвижимость нельзя узаконить по новым правилам, а значит не получится ее продать, оформить в наследство или прописаться на ее территории.

Круглый стол по вопросам внесения изменений в ППЗ и генплан Барнаула.

29 сентября этот сложный вопрос жарче остальных обсуждался на круглом столе, посвященном изменениям «правил землепользования и застройки», проекта планировки улично-дорожной сети и генерального плана Барнаула. Его организатором выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Проблему пересечения красными линиями земельных участков с уточненными границами на повестку дня вынесла эксперт регионального отделения ОНФ, директор компании «Земельный кадастр» Наталья Фурсова.

Наталья Фурсова , эксперт ОНФ. Анна Зайкова.

Эксперт отметила, что сегодня к ней все чаще обращаются жители Барнаула, столкнувшиеся с невозможностью оформить в собственность участок, пересеченный красными линиями и улично-дорожной сетью.

Правовая коллизия мешает правообладателям распоряжаться своей собственностью. В частности, провести реконструкцию здания, продать земельный участок или оформить его в наследство.

Люди оказываются с проблемой один на один, ведь профильные комитеты им отказывают, а суды приостанавливают дела.

В то же время, Наталья Фурсова недоумевает, ведь в правилах застройки и землепользования должны быть указаны координаты, которые соответствуют сведениями из Росреестра. Но они при формировании нового генплана по какой-то причине не были учтены .

Круглый стол по вопросам внесения изменений в ППЗ и генплан Барнаула. Анна Зайкова.

Согласно законодательству границы общественных территорий должны проходить по границам уточненных земельных участков, и не могут их пересекать или проходить по объектам недвижимости. Эксперт привела в пример здание магазина, который оказался разделен красной линией пополам.

Круглый стол по вопросам внесения изменений в ППЗ и генплан Барнаула. Анна Зайкова.

В итоге, когда добросовестный пользователь получает отказ в профильных комитетах при оформлении прав на объект недвижимости (в частности, в комитете по земельным ресурсам), он обращается в суд.

Наталья Фурсова,

эксперт ОНФ:

У меня на руках есть несколько решений суда, где указано, что тем или иным комитетом дан некорректный ответ, то есть им была предоставлена ошибочная информация, поэтому производство по делу прекращено. Но мы же обратились за защитой своих прав, как собственники объекта. Мы хотим суд либо выиграть, либо проиграть, чтобы обжаловать решение. В итоге, не получаем ничего, и собственник оказывается в подвешенном состоянии.

Круглый стол по вопросам внесения изменений в ППЗ и генплан Барнаула. Анна Зайкова.

Проблема могла бы решиться просто. Нужно уточнить красные линии, либо возместить собственникам нанесенный ущерб, то есть компенсировать отрезанные при формировании нового геплана участки земли.

Именно это предложение и было вынесено на обсуждение.

Наталья Фурсова,

эксперт ОНФ:

Надеемся, что органы власти услышат добросовестных собственников земельных участков, и начнут работать в данном направлении.

В качестве итога ОНФ предложил проект резолюции, в который вошли предложения в адрес администрации города и правительства края. В том числе признать на уровне муниципалитета недействующим постановление «Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети города Барнаула» в отношении тех земельных участков, право собственности на которые зарегистрированы и сведения о границах которых есть в Росреестре.

Более подробно об итогах круглого стола мы еще расскажем в следующих публикациях altapress.ru.