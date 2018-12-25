Предложение и спрос: какое жильё востребовано на рынке Барнаула

2018 год специалисты называли удачным для покупки жилья. Это сказалось на спросе: жители региона взяли более чем на 50% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Спрос на квартиры в новостройках в 2018 году был велик — даже наблюдался дефицит, отмечают эксперты. Пока ещё банки предлагают низкие ипотечные ставки, которые в 2019 году будут повышаться. А значит, квартиры будут дорожать. Поэтому покупать жильё лучше в ближайшее время.
Комфортное пространство
Один из примечательных жилых комплексов в Барнауле — ЖК «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом». Комплекс располагается на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев, там предлагаются 1−2-3−4-комнатные квартиры. Придомовая территория спроектирована как «Двор для людей — среда для жизни».
По словам директора АН «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной, одна из ключевых особенностей комплекса — это именно то, что парковка предусмотрена не во дворе, а на прилегающей территории.
Людмила Авдюхина,
директор АН «Жилфонд»:
Такой подход позволяет освободить дворы от припаркованных автомобилей. Покупателей привлекает то, что двор оказывается безопасным пространством, где можно гулять детям даже без присмотра. Вообще, «Новый квартал» — один из самых выгодных жилищных проектов в Барнауле сейчас с точки зрения качества и цены квартир в нём.
Технологии и качество
Кроме того, говорит эксперт, застройщик комплекса — компания «Мой дом» — строит объект в соответствии с запланированными сроками, а сделки проводятся оперативно, что радует клиентов.
Руководитель направления по продаже новостроек АН «Перспектива 24» Мария Чепуштанова рассказывает, что качество строительства «Нового квартала» отмечают и эксперты, и покупатели. Монолитные технологии строительства применяются вместе с кирпичом.
Мария Чепуштанова,
руководитель направления по продаже новостроек АН «Перспектива 24»:
Шумоизоляция на 360 градусов безусловно привлекательна. В комплексе всё продумано и отлично организовано.
Скорость и простота
Эксперт «Союза застройщиков» Павел Жерноклев считает, что компания «Мой дом» правильно подходит к продаже квартир. На «Новом квартале» организован демонстрационный этаж, после посещения которого возможный покупатель сразу понимает, в какой квартире он будет жить. Продавать жильё в этом комплексе, таким образом, довольно просто. Это ценят и клиенты.
Павел Жерноклев,
эксперт «Союза застройщиков»:
Хочется отметить упрощённый цикл сделки. А именно электронную регистрацию за счёт компании. Квартиру у данного застройщика можно купить при единственном посещении.
Эксперты также рекомендуют поторопиться с покупкой квартиры. В 2019 году условия станут менее выгодными.
Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.
Сайт застройщика: барнаулдом.рф
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533−991
Застройщик — ООО «Мой Дом». Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф