Предложение и спрос: какое жильё востребовано на рынке Барнаула

Специалисты в области недвижимости и жилья подводят итоги 2018 года в Барнауле. Представители одни из самых крупнейших агентств рассказали об одном из жилых комплексов города, который вызвал интерес у покупателей и экспертов.

2018 год специалисты называли удачным для покупки жилья. Это сказалось на спросе: жители региона взяли более чем на 50% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Спрос на квартиры в новостройках в 2018 году был велик — даже наблюдался дефицит, отмечают эксперты. Пока ещё банки предлагают низкие ипотечные ставки, которые в 2019 году будут повышаться. А значит, квартиры будут дорожать. Поэтому покупать жильё лучше в ближайшее время.

Комфортное пространство

Один из примечательных жилых комплексов в Барнауле — ЖК «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом». Комплекс располагается на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев, там предлагаются 1−2-3−4-комнатные квартиры. Придомовая территория спроектирована как «Двор для людей — среда для жизни».

По словам директора АН «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной, одна из ключевых особенностей комплекса — это именно то, что парковка предусмотрена не во дворе, а на прилегающей территории.

Людмила Авдюхина. Источник: архив ООО «Мой Дом»

Людмила Авдюхина,

директор АН «Жилфонд»:

Такой подход позволяет освободить дворы от припаркованных автомобилей. Покупателей привлекает то, что двор оказывается безопасным пространством, где можно гулять детям даже без присмотра. Вообще, «Новый квартал» — один из самых выгодных жилищных проектов в Барнауле сейчас с точки зрения качества и цены квартир в нём.

Технологии и качество

Кроме того, говорит эксперт, застройщик комплекса — компания «Мой дом» — строит объект в соответствии с запланированными сроками, а сделки проводятся оперативно, что радует клиентов.

Руководитель направления по продаже новостроек АН «Перспектива 24» Мария Чепуштанова рассказывает, что качество строительства «Нового квартала» отмечают и эксперты, и покупатели. Монолитные технологии строительства применяются вместе с кирпичом.

Мария Чепуштанова. Источник: архив ООО «Мой Дом»

Мария Чепуштанова,

руководитель направления по продаже новостроек АН «Перспектива 24»:

Шумоизоляция на 360 градусов безусловно привлекательна. В комплексе всё продумано и отлично организовано.

Скорость и простота

Эксперт «Союза застройщиков» Павел Жерноклев считает, что компания «Мой дом» правильно подходит к продаже квартир. На «Новом квартале» организован демонстрационный этаж, после посещения которого возможный покупатель сразу понимает, в какой квартире он будет жить. Продавать жильё в этом комплексе, таким образом, довольно просто. Это ценят и клиенты.

Павел Жерноклев. Источник: архив ООО «Мой Дом»

Павел Жерноклев,

эксперт «Союза застройщиков»:

Хочется отметить упрощённый цикл сделки. А именно электронную регистрацию за счёт компании. Квартиру у данного застройщика можно купить при единственном посещении.

Эксперты также рекомендуют поторопиться с покупкой квартиры. В 2019 году условия станут менее выгодными.