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Барнаульский развлекательный комплекс продают под сыроварню или мусоропереработку

Барнаульский предприниматель Борис Князев несколько лет пытается продать развлекательный комплекс «Березка». Первоначальная цена — около 50 млн рублей. Объект на Павловском тракте за садоводствами строился под пивоварню, но его использовали как загородный комплекс для отдыха. Для продажи разрабатываются новые концепции его использования.

Отель "Березка".
Отель "Березка".
www.tury.ru

У развлекательного комплекса «Березка» может быть несколько сценариев развития, считают в консалтинговой группе «Преимущество», которая занялась продажей объекта. Например, там можно организовать пивоварню, как это планировалось изначально. Как вариант — сыроварню. Запустить мусоросортировочный и перерабатывающий комплексы или развить концепцию загородного клуба для семейного отдыха.

Андрей Щукин,
исполнительный директор ГК «Преимущество»:

Ценность объекта в том, что он находится на участке, предназначенном для промышленного использования. Это редкость, потому что в аграрном крае земля в основном предназначена для животноводства или растениеводства. Поменять статус участка под промышленное предприятие сложно и не всегда есть уверенность, что это получится.

Рядом с развлекательным комплексом «Березка» расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые также принадлежат Борису Князеву. Это позволяет развивать проекты, связанные с производством тех же сыров.

Одна из идей, которую озвучили участники специально собранного экспертного совета, — создание семейного загородного развлекательного комплекса. Концепция уже была реализована собственником: он устраивал на «Березке» ролледром, крытый каток, прокат снегоходов и массовые гулянья. Но с открытием крупных развлекательных комплексов в новых ТРЦ в Барнауле, поток отдыхающих иссяк.

Андрей Щукин,
исполнительный директор ГК «Преимущество»:

Участники экспертного совета предложили около 50 вариантов использования комплекса «Березка», которые могут быть интересны инвесторам. Наша задача выбрать несколько наиболее перспективных и глубоко проработать их: самим убедиться в экономической состоятельности идеи и продемонстрировать преимущества потенциальным покупателям.

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