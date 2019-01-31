Барнаульский развлекательный комплекс продают под сыроварню или мусоропереработку

У развлекательного комплекса «Березка» может быть несколько сценариев развития, считают в консалтинговой группе «Преимущество», которая занялась продажей объекта. Например, там можно организовать пивоварню, как это планировалось изначально. Как вариант — сыроварню. Запустить мусоросортировочный и перерабатывающий комплексы или развить концепцию загородного клуба для семейного отдыха.
Андрей Щукин,
исполнительный директор ГК «Преимущество»:
Ценность объекта в том, что он находится на участке, предназначенном для промышленного использования. Это редкость, потому что в аграрном крае земля в основном предназначена для животноводства или растениеводства. Поменять статус участка под промышленное предприятие сложно и не всегда есть уверенность, что это получится.
Рядом с развлекательным комплексом «Березка» расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые также принадлежат Борису Князеву. Это позволяет развивать проекты, связанные с производством тех же сыров.
Одна из идей, которую озвучили участники специально собранного экспертного совета, — создание семейного загородного развлекательного комплекса. Концепция уже была реализована собственником: он устраивал на «Березке» ролледром, крытый каток, прокат снегоходов и массовые гулянья. Но с открытием крупных развлекательных комплексов в новых ТРЦ в Барнауле, поток отдыхающих иссяк.
Андрей Щукин,
исполнительный директор ГК «Преимущество»:
Участники экспертного совета предложили около 50 вариантов использования комплекса «Березка», которые могут быть интересны инвесторам. Наша задача выбрать несколько наиболее перспективных и глубоко проработать их: самим убедиться в экономической состоятельности идеи и продемонстрировать преимущества потенциальным покупателям.