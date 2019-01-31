Барнаульский развлекательный комплекс продают под сыроварню или мусоропереработку

Барнаульский предприниматель Борис Князев несколько лет пытается продать развлекательный комплекс «Березка». Первоначальная цена — около 50 млн рублей. Объект на Павловском тракте за садоводствами строился под пивоварню, но его использовали как загородный комплекс для отдыха. Для продажи разрабатываются новые концепции его использования.

У развлекательного комплекса «Березка» может быть несколько сценариев развития, считают в консалтинговой группе «Преимущество», которая занялась продажей объекта. Например, там можно организовать пивоварню, как это планировалось изначально. Как вариант — сыроварню. Запустить мусоросортировочный и перерабатывающий комплексы или развить концепцию загородного клуба для семейного отдыха.

Андрей Щукин,

исполнительный директор ГК «Преимущество»:

Ценность объекта в том, что он находится на участке, предназначенном для промышленного использования. Это редкость, потому что в аграрном крае земля в основном предназначена для животноводства или растениеводства. Поменять статус участка под промышленное предприятие сложно и не всегда есть уверенность, что это получится.

Рядом с развлекательным комплексом «Березка» расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые также принадлежат Борису Князеву. Это позволяет развивать проекты, связанные с производством тех же сыров.

Одна из идей, которую озвучили участники специально собранного экспертного совета, — создание семейного загородного развлекательного комплекса. Концепция уже была реализована собственником: он устраивал на «Березке» ролледром, крытый каток, прокат снегоходов и массовые гулянья. Но с открытием крупных развлекательных комплексов в новых ТРЦ в Барнауле, поток отдыхающих иссяк.

Андрей Щукин,

исполнительный директор ГК «Преимущество»: