Прибыльный торговый центр продают в Барнауле за 68,5 млн рублей.

Трехэтажное здание продают в Барнауле за 68,5 млн рублей. Он расположен по адресу: ул. Северо-Западная, 155А.

Общая площадь здания 1135 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 60 тыс. рублей.

Торгово-офисный центр полностью сдан в аренду федеральным торговым сетям с «длинными» арендными контрактами: «Ярче», «Fix-Price» и др.

"Объект с федеральным контактом вы всегда можете быстро продать по семилетней окупаемости. Прибыль на седьмой год аренды составит – 11 млн в год. Соответственно, через семь лет объект будет стоить примерно 110 млн (с учетом ежегодной индексации). Рост стоимости недвижимости не добавляем и не учитываем, пусть это будет приятным бонусом (на 15-20% в год растет цена коммерческой недвижимости)", — отмечают в объявлении.

Первый этаж сдан в долгосрочную аренду федеральной продуктовой сети «Ярче».

Второй этаж занимает федеральная сеть «Fix Price». Контракт с сетью предполагает выплату % от товарооборота магазина, помимо фиксированного арендного платежа. В данный момент магазин стабильно работает на % от товарооборота.

Третий этаж занимают офисные помещения, различные студии и тд. Он также полностью сдан в аренду.

Владелец уточняет, что в здании есть четвертый этаж.

Все кoммуникации центральные: отопление, электpичecтвo, водa, канaлизация. Удобная трaнcпортная развязка, рядом остановка, магазины «Магнит», «Мария-Ра» и вся необходимая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что двушку в нейтральных оттенках продают в центре Барнаула за 10,4 млн рублей.

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