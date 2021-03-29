3 причины купить квартиру в Новосибирске

Если вас посетило желание к перемене мест или жизненные обстоятельства вынудили на переезд, советую присмотреться к наукограду Кольцово, городу-спутнику Новосибирска.

Кто строит

Более 20 лет строительная компания «Проспект» возводит в Кольцово комфортное жилье и, построив десятки удобных многоэтажных домов, сделала облик города ярким и современным. За это время счастливое новоселье отпраздновали почти 6 тысяч семей.

В настоящее время компания строит микрорайон «Никольский». В декабре 2020 г. был сдан первый дом, в настоящее время одновременно возводятся еще четыре. Наблюдать за ходом строительства можно через сайт компании: веб-камера установлена прямо на стройплощадке.

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

Квартиры в «Никольском» расходятся как горячие пирожки. Во-первых, строительная фирма традиционно гарантирует выполнение договорных обязательств, точные сроки сдачи и высочайшее качество жилья.

Во-вторых, клиент имеет широкий выбор квартир от уютных (студий) до просторных (5-комнатных). Площадь жилья варьируется от 44 м2 для типовой студии до 140 м2 для пятикомнатной квартиры. Жильё по душе сможет приобрести и большая молодая семья, и люди преклонного возраста. Строительство одного из домов, № 6, осуществляется в партнерстве с банком АО «Банк ДОМ. РФ» (в рамках программы «Проектное финансирование жилищного строительства» в соответствии с 214-ФЗ). Кроме того, этот банк предлагает специальный кредитный продукт для семьи — льготную ипотеку со ставкой от 4,7% годовых.

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

В-третьих, особый комфорт. Не зря микрорайон «Никольский» жители наукограда называют «Кольцово завтрашнего дня». Архитектурная концепция микрорайона — т.н. периметральная застройка: дома образуют единую внутреннюю среду с уютными дворами, а красивые широкие улицы снаружи района не мешают тишине и покою жильцов.

Фасады домов переменной этажности выполнены в спокойной цветовой гамме с использованием древесных и каменных текстур. Дома оборудованы подземными парковками, войти в которые можно прямо из лифта. В подъездах два подъемника — грузовой и пассажирский. В домах горизонтальная система отопления, надежные входные двери; помещения общественного назначения (колясочные) есть в каждом здании на первом этаже.

Не будет проблем и у маломобильных жильцов: подъезды оборудованы поручнями и пандусами; во дворах присутствуют дорожки, удобные для передвижения на инвалидных колясках.

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

Немаловажно, что квартиры будущим жильцам передается максимально подготовленными к чистовой отделке: сделана цементно-песчаная стяжка пола, стены выровнены и отделаны штукатуркой, установлены качественные радиаторы отопления. Электрические и водяные счетчики вынесены из квартир на подъездные площадки.

Основополагающий принцип компании — комплексная застройка микрорайонов. Это значит, что жильцы обеспечены не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой.

Вместе со сдачей дома сразу обустраивается двор, который после озеленения становится настоящим маленьким миром, созданным для удобного и интересного досуга жильцов. Здесь расположены безопасные современные площадки для занятий спортом и детских игр, обустраиваются места для отдыха и прогулок, предусмотрены точки для выгула собак с дог-боксами.

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект» Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект» Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

Почему Кольцово?

Рассказ будет неполным, если не сказать пару слов о самом Кольцово.

Кольцово — не спальный пригород Новосибирска. Он начал строиться в 70-е годы прошлого века при знаменитом Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и в нем живет и работает много научных работников. Здесь примерно каждый третий житель имеет высшее образование.

Если не спеша прогуляться по городку, то можно увидеть современные общеобразовательные и спортивные школы, детские сады, медицинские и фитнес-центры, супермаркеты, аптеки, салоны красоты, уютные кафе и многое другое. А что за зеленые скверы и улицы!

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

Есть в Кольцово и где отдохнуть. Например, парк, благоустроенный несколько лет назад: дорожки и скамейки у местного озера, беседки и небольшой песочный пляж с волейбольной площадкой у самой воды. В парке можно покататься на лошадях, катамаранах и попрыгать на батутах. Любимое развлечение взрослых и детворы — кормление уток и белочек, которые берут угощение прямо из рук, а также карпов. Любители здорового образа жизни давно облюбовали для пробежек и пеших прогулок местную тропу здоровья. Также здесь есть удобная площадка с видом на озеро для воркаута и детских игр.

Каждый город обладает своей энергетикой. Кольцово — яркий, современный, чистый город, где есть место и пожилым, и молодым, и вечно спешащим деловым людям, и просто любителям природы. А «Проспект» всегда открыт для общения и готов познакомить всех желающих с наукоградом Кольцово и рассказать о всех его перспективах и возможностях для счастливой жизни. Среди новоселов немало приезжих, в том числе из стран СНГ, так что фирма имеет достаточный опыт работы с иногородними клиентами.

Микрорайон «Никольский» в Кольцово. Строительная компания «Проспект»

Новосибирская область, наукоград Кольцово, 34

Отдел реализации: +7 (383) 336-76-73 , +7−913−777−55−00

Застройщик: ООО Строительная фирма Проспект, ООО СЗ «Проспект».

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и sf-prospekt.ru

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