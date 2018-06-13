Недвижимость

В пригороде Барнаула строят народный поселок без компромиссов

Сегодня, 09:09.
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"Новая грань" — коттеджный поселок нового типа в пригороде Барнаула. В базовую комплектацию участков "зашиты" все коммуникации, качественные дороги, уличное освещение и услуги управляющей компании. Здесь созданы все условия для комфортной жизни сразу. Никаких обещаний "скоро", "вот-вот" и "приходите завтра". Никаких компромиссов.

"Новая грань".
"Новая грань". Фото : архив ООО "Фирсова Слобода".

Где?

Поселок "Новая грань" расположен в 15 минутах езды от центра Барнаула. Одной гранью он соприкасается с деревней Санниково, другой — с поселком "Фирсово 3", третьей — с великолепной березовой рощей, а четвертой — с дорогой на Бобровку.

Огромная поляна рассчитана на 450 домов. Сейчас организована продажа наделов рядом с рощей. Около четверти из них либо куплены, либо зарезервированы желающими.

"Новая грань".
"Новая грань".

Почему?

Поселок "Новая грань" выделяется на рынке недвижимости высоким уровнем подготовки участков к строительству и в целом поселка к проживанию.

  • поляна поселка выровнена для строительства домов, устроены каналы для отвода ливневых вод. Это один из самых дорогостоящих этапов подготовки территории, пренебрегать им не следует. В противном случае от дома, который стоит на пригорке, вода будет стекать к тем что в низине, а еще скапливаться в лужи, питательную среду для насекомых.
  • в поселке уже готовы к работе линии электропередач (запустят 1 июля), водопровод (функционирует), газопровод (ввод в 2019 году к моменту заселения поселка).
  • в "Новой грани" будут идеально ровные бетонные дороги, построенные по всем правилам. Сейчас уже готовы дорожные покрытия первой очереди строительства. Также в поселке сразу предусмотрено уличное освещение. "Если не сразу, то никогда", гласит философия девелопера.
  • осенью в поселке начнет работать управляющая компания. Она будет поддерживать чистоту, уют и порядок на территории "Новой грани". Здесь точно будут чистить дороги, следить за освещением улиц, а еще предоставлять услуги сантехников, электриков, садовников и других специалистов. Очень удобно.
  • поселок наполняется инфраструктурой, необходимой для современного человека. В ближайшее время здесь начнут строить сеть широкополосного доступа в интернет, оказывает услуги частное охранное предприятие. Опции актуальны уже на стадии строительства. Например, владелец участка может следить за строительством с помощью видеонаблюдения.
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".
"Новая грань".

Как?

В "Новой грани" организовано четыре типа продаж. Приобрести можно только участок и самостоятельно заняться строительством. Можно выбрать уже готовый дом: планируется, что постоянно в продаже будет до трех домов с подключенными сетями и готовым благоустройством. Преимущество такой покупки в том, что под залог недвижимости можно взять ипотеку.

Еще в "Новой грани" предлагают услугу по строительству дома с использованием типовых или индивидуальных проектов. Актуально, когда нет времени, желания и умения, чтобы лично заниматься строительством.

И, наконец, в поселке готовят особенный проект: на улице Окольной, ближе к Фирсово будут продавать участки с подрядом. Здесь девелопер планирует построить мини-поселок закрытого типа с разнообразными домами, но в одном архитектурном стиле. Большие, маленькие, одно- или двухэтажные. Выбор будет впечатляющим. Девелопер готовится презентовать проект уже в ноябре.

Михаил Кочетов.
Михаил Кочетов.

Михаил Кочетов,
руководитель компании "Фирсова Слобода":

— Мы отказались от принципов работы, которые когда-то были успешны на рынке малоэтажного строительства, но сейчас уже не работают. Мы будем решать все задачи клиента: от выбора подходящего надела, до воплощения мечты в жизнь. А какая мечта у тех, кто решил жить в своем доме? Правильно — получить комфорт и сервис в понимании человека XXI века.


Подробнее на сайте ng22.ru, по телефону 8 (3852) 22-62-72 или в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10.

Застройщик: ООО "Фирсова Слобода". Банки-партнеры: ООО КБ "Алтайкапиталбанк".

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