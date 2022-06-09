9 июня
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Недвижимость

«Природный» интерьер. В Барнауле за 7 млн рублей продается квартира-«сад» с бабочками и цветами

«Трешка» с интерьером в желто-зеленых тонах продается в Барнауле на ул. Лазурная, 33 — в кирпичной пятиэтажке. Она стоит 82,353 тыс. рублей за «квадрат», или 7 млн рублей. Стены в квартире усыпаны нарисованными бабочкам, божьими коровками и цветами, а на одном из потолков гигантское солнце. Автор объявления на «Авито» уточняет, что ремонт «сделан частично».

«Трешка» с интерьером в желто-зеленых тонах продается в Барнауле на ул. Лазурная, 33 за 7 млн рублей.
«Трешка» с интерьером в желто-зеленых тонах продается в Барнауле на ул. Лазурная, 33 за 7 млн рублей.
"Авито".

Площадь квартиры, расположенной на первом этаже, составляет 85 кв. м. По словам продавца, окна выходят на солнечную сторону.

Кроме «полезной» жилплощади есть остекленная лоджия с двумя входами — из зала и кухни.

В объявлении говорится, что в квартире оформлена «очень уютная» светло-коричневая спальня. Потолки — натяжные. А еще есть кондиционер.

Кухня поделена на зону для готовки и столовую. В ней сочетаются яркий гарнитур и настенный «фартук» с ромашками и реалистичными насекомыми.

Зал и коридор отремонтированы наполовину: поклеены «хорошие и дорогие» обои и выложена паркетная доска. Пол во всей квартире утеплен фанерой.

Санузел — совмещенный. Имеются угловая ванна, «кабинка под душевую», стиральная машина и шкафчики.

«А еще здесь достаточно света. На любой вкус и глаз можно включить», — добавляет автор объявления.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и гипермаркет «Лента».

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