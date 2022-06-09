«Природный» интерьер. В Барнауле за 7 млн рублей продается квартира-«сад» с бабочками и цветами

Площадь квартиры, расположенной на первом этаже, составляет 85 кв. м. По словам продавца, окна выходят на солнечную сторону.
Кроме «полезной» жилплощади есть остекленная лоджия с двумя входами — из зала и кухни.
В объявлении говорится, что в квартире оформлена «очень уютная» светло-коричневая спальня. Потолки — натяжные. А еще есть кондиционер.
Кухня поделена на зону для готовки и столовую. В ней сочетаются яркий гарнитур и настенный «фартук» с ромашками и реалистичными насекомыми.
Зал и коридор отремонтированы наполовину: поклеены «хорошие и дорогие» обои и выложена паркетная доска. Пол во всей квартире утеплен фанерой.
Санузел — совмещенный. Имеются угловая ванна, «кабинка под душевую», стиральная машина и шкафчики.
«А еще здесь достаточно света. На любой вкус и глаз можно включить», — добавляет автор объявления.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и гипермаркет «Лента».