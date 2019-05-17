Пристройка с «Марией-Ра», ресторан, эскалаторы: как в Барнауле хотели реконструировать ЦУМ и почему проект отклонили

В Барнауле 16 мая на градостроительном совете сотрудники компании «АПС Групп» представили проект реконструкции здания ЦУМа. Они предложили сделать пристройку, а на месте «Марии-Ра» разместить ресторан. Однако эксперты раскритиковали проект и отклонили его.

В настоящее время на первом этаже ЦУМа находится «Мария-Ра», аптека и магазины непродовольственных товаров. На втором — также отдельные торговые помещения, а на третьем — фитнес-центр.

Как хотели изменить ЦУМ

Согласно проекту реконструкции, предлагалось строительство пристройки во внутреннем хозяйственном дворе ЦУМа. В подвале авторы проекта предлагали расположить специализированные отделы магазина по продаже непродовольственных товаров, инженерные помещения, коридоры и эвакуационные пути. На первый этаж пристройки мог бы переместиться магазин «Мария-Ра», вместе с подсобными помещениями.

А в прежней, реконструируемой части ЦУМа, вместо магазина «Мария-Ра» предлагали разместить ресторан с отдельным входом. В самом здании торгового центра должны были появиться эскалаторы для доступа на второй этаж. Там проектировщики хотели разместить инженерные помещения и специализированные отделы магазинов.

На третьем этаже по-прежнему остался бы фитнес-клуб, а на техническом чердаке — инженерные помещения, а также комнаты охраны и управляющего.

Отклоненный проект реконструкции ЦУМа. altapress.ru Отклоненный проект реконструкции ЦУМа. altapress.ru

Авторы проекта отмечали, что благодаря их предложениям в ЦУМе создаются более комфортные условия для пребывания в нем посетителей и персонала. В здании появятся современные инженерные системы (дымоудаления, автоматического пожаротушения и другое), обновятся все коммуникации.

Какие вопросы к проекту появились у экспертов

Отклоненный проект реконструкции ЦУМа. altapress.ru

Проблема с парковкой

Член градостроительного совета Сергей Боженко отметил, что перед зданием ЦУМа трудно припарковаться. Иногда автомобиль приходится оставлять даже на площади Советов. Он поинтересовался, как авторы планируют решать вопрос с парковкой.

В ответ они заявили, что большинство горожан рассматривают ЦУМ как магазин «шаговой доступности». На данный момент на участке, где построен торговый центр, есть около 30 машиномест. Парковочную зону предлагают реорганизовать, чтобы вместить больше автомобилей. Ее можно разместить на прилегающих участках.

«Голый» проспект Ленина в Барнауле. Анна Зайкова

Подвоз и разгрузка товаров

Другой эксперт поинтересовался как будут доставляться товары в магазин «Мария-Ра» и другие организации, расположенные в здании.

Авторы проекта ответили, что места для этого есть, и грузовикам хватит площади для маневров. Потоки машин будут разведены, этим вопросом занимается управляющий. Он же скажет водителям, когда нужно загружать-разгружать товар.

Прежний фасад

Вопросы возникли и по поводу фасада здания. Эксперты поинтересовались, почему его не хотят менять. Выступающие ответили, что заказчик не рассматривает изменение цветового решения. Они заявили, что существующие цвета привычны для горожан.

Что в итоге?

Градосовет 16 мая. altapress.ru

Члены градсовета отклонили проект реконструкции здания ЦУМа. Они рекомендовали отправить его на полную доработку, чтобы авторы решили вопрос парковки и погрузо-разгрузочных работ.

Сергей Боженко,

замдиректора МКУ «Архитектура»: