Привет из 90-х: барнаульский долгострой с двадцатилетней историей может обрести нового хозяина

В Барнауле выставлено на торги недостроенное здание, расположенное на проспекте Ленина, 122б (в районе ДК Сибэнергомаш). Об этом сообщает сайт для размещения информации о предстоящих торгах. Стройку начали еще в 90-х. Территорию огородили, поставили вагончик с охранником, но так и не довели дело до конца.

В 2007 году этот участок отдали в аренду компании «Сетра». Предполагалось, что на месте недостроя вырастет восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой. Даже удалось построить несколько этажей каркаса, после чего стройка вновь остановилась.

Далее участок со скелетом из железа и бетона пытались продать через риэлторов за 42 млн рублей, но безрезультатно. А в октябре 2019 года Арбитражный суд изъял объект у компании «Сетра». Теперь продажей — на этот раз с торгов — занимается Фонд имущества Алтайского края.

Аукцион пройдет 15 июля. Стартовая цена лота небольшая, всего 37,2 млн. Шаг аукциона составил 10% от минимальной стоимости — 37 200 рублей.

Что достанется покупателю

Здание, отстроенное на 18% в 1012,5 кв. м и участок земли в 4232 кв.м. В условиях дефицита земельных участков под строительство высока вероятность, что для строения наконец найдется покупатель.

Согласно описанию лота, земля под зданием предназначена для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой. Там же сообщается, что территория расположена в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Правилами землепользования оговаривается, что здесь разрешается строить малоэтажные и высотные (не выше 75 метров) жилые дома.