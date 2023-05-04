Привет из 1950-х. В Барнауле одобрили проект склада-магазина, напоминающего школу

Трехэтажное здание со строгим фасадом, который закрывают густые деревья, пешеходная дорожка и все это в двух шагах от дома. Проект реконструкции склада-магазина на ул. Герцена, 12 своим внешним видом явно навевает ностальгию по школьным денькам. Что по поводу него сказали члены градостроительного совета — в материале altapress.ru.

Сейчас в еще двухэтажном здании находится прачечная и пара арендных помещений, но в будущем здесь появится магазин-склад, подобный DNS или «Ситилинк».

На первом этаже разместят зал ожидания, зону для выдачи товаров, временный склад, место для разгрузки и комнату для персонала. Второй этаж займет склад товаров — их будут доставлять сюда на подъемнике. Третий уровень, который еще предстоит надстроить, — офисные помещения для администрации магазина.

На визуализации представили здание с плоской крышей и, почему-то, без водосточных труб. Эксперты порекомендовали сделать скатную кровлю.

Автор проекта Андрей Бурмага из бюро «Инновация» отметил, что не хотел бы, чтобы здание выбивалось из окружающей застройки — рядом возводят квартал «Адалин на Южном». С ним же связан и выбор цветовой гаммы и членения фасадов.

Территория вокруг здания заросла деревьями. Поэтому автор решил не использовать здесь архитектурную подсветку — ведь с дороги ее все равно не будет видно. За это Андрея Бурмагу немного покритиковали эксперты.

Проект реконструкции Герцена, 12. Бюро «Инновация»

«Хоть внутри квартала здание, хоть нет. Зелень у нас, к сожалению, не долго на деревьях остается, поэтому это справедливое замечание», - сказал Андрей Федоров, председатель градсовета.

Фасад на первом этаже оформят кликерной плиткой, все что выше — светлой штукатуркой. Ничего лишнего. Лишь два акцента — массивные козырьки с колоннами над входами.

«Настолько мощные входные группы, давно не припомню, чтобы для крыльца делали такие колонны в два-два с половиной кирпича. Нужно упростить монументальность», - предложил член градсовета Евгений Носенко.

Покритиковали архитектора и за общую аскетичность фасадов. Тем более, здание находится в сердце современного развивающегося района, где не должно быть места скуке.

Проект реконструкции Герцена, 12. Бюро «Инновация»

«Фасады сделаны настолько утилитарно, что отсылает к 1950-м, когда боролись с архитектурными излишествами. Необходимо полностью переработать объект», - считает Сергей Боженко, замдиректора учреждения “Архитектура города Барнаула”.

Тем не менее проект одобрили, поручив архитектору устранить замечания в рабочем порядке, а также добавить семь дополнительных мест для парковки автомобилей.