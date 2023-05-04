4 мая
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Недвижимость

Привет из 1950-х. В Барнауле одобрили проект склада-магазина, напоминающего школу

Трехэтажное здание со строгим фасадом, который закрывают густые деревья, пешеходная дорожка и все это в двух шагах от дома. Проект реконструкции склада-магазина на ул. Герцена, 12 своим внешним видом явно навевает ностальгию по школьным денькам. Что по поводу него сказали члены градостроительного совета — в материале altapress.ru.

Проект реконструкции Герцена, 12.
Проект реконструкции Герцена, 12.
Бюро «Инновация»

Сейчас в еще двухэтажном здании находится прачечная и пара арендных помещений, но в будущем здесь появится магазин-склад, подобный DNS или «Ситилинк».

На первом этаже разместят зал ожидания, зону для выдачи товаров, временный склад, место для разгрузки и комнату для персонала. Второй этаж займет склад товаров — их будут доставлять сюда на подъемнике. Третий уровень, который еще предстоит надстроить, — офисные помещения для администрации магазина.

На визуализации представили здание с плоской крышей и, почему-то, без водосточных труб. Эксперты порекомендовали сделать скатную кровлю.

Автор проекта Андрей Бурмага из бюро «Инновация» отметил, что не хотел бы, чтобы здание выбивалось из окружающей застройки — рядом возводят квартал «Адалин на Южном». С ним же связан и выбор цветовой гаммы и членения фасадов.

Территория вокруг здания заросла деревьями. Поэтому автор решил не использовать здесь архитектурную подсветку — ведь с дороги ее все равно не будет видно. За это Андрея Бурмагу немного покритиковали эксперты.

Проект реконструкции Герцена, 12.
Проект реконструкции Герцена, 12.
Бюро «Инновация»

«Хоть внутри квартала здание, хоть нет. Зелень у нас, к сожалению, не долго на деревьях остается, поэтому это справедливое замечание», - сказал Андрей Федоров, председатель градсовета.

Фасад на первом этаже оформят кликерной плиткой, все что выше — светлой штукатуркой. Ничего лишнего. Лишь два акцента — массивные козырьки с колоннами над входами.

«Настолько мощные входные группы, давно не припомню, чтобы для крыльца делали такие колонны в два-два с половиной кирпича. Нужно упростить монументальность», - предложил член градсовета Евгений Носенко.

Покритиковали архитектора и за общую аскетичность фасадов. Тем более, здание находится в сердце современного развивающегося района, где не должно быть места скуке.

Проект реконструкции Герцена, 12.
Проект реконструкции Герцена, 12.
Бюро «Инновация»

«Фасады сделаны настолько утилитарно, что отсылает к 1950-м, когда боролись с архитектурными излишествами. Необходимо полностью переработать объект», - считает Сергей Боженко, замдиректора учреждения “Архитектура города Барнаула”.

Тем не менее проект одобрили, поручив архитектору устранить замечания в рабочем порядке, а также добавить семь дополнительных мест для парковки автомобилей.

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