Привокзальная площадь в Барнауле позеленеет и станет удобнее. Эскизы

Проект разрабатывало архитектурное бюро MDVA. Предполагается, что обновленная площадь станет полноценным пространством с новой логикой транспортно-пешеходных связей, с выделенными общественными территориями, визуальными коридоры и градостроительными осями.

Приоритет будет отдан пешеходам, а не транспорту. Новый проект превратит площадь не просто в транспортный узел, а в комфортное и современное общественное пространство, попадая в которое гости столицы края будут чувствовать себя комфортно.

«Реализация проекта сделает наш город местом, где сразу видна забота о людях, ведь будут доступны и видны остановки и посадочные площадки общественного транспорта, выделены уютные места отдыха. Все это позволит нам создать новый образ и этого пространства и города в целом», — рассказал о проекте руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

Площадь будет без бордюров, пешеходную зону отделят от проезжей частью столбиками.

Появится новый арт-объект, рассказывающий об истории города. Еще один предлагают разместить у исторического здания железнодорожного вокзала. Возможно, это будет старый локомотив или паровоз.

Новая транспортная схема движения по площади разделит потоки общественного и личного транспорта, а также такси. Автобусы и троллейбусы получат отдельные зоны и перроны посадки и высадки пассажиров, которые будут максимально близки к зданию вокзала.

Так же будут максимально сокращены пересечения пешеходных путей и автомобильных проездов, что скажется на безопасности и удобстве перемещения.

Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади. Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

По максимуму планируют озеленить площадь, чтобы она стала похожа на сквер или парк. При этом деревья будут высаживать не в газон, а с приствольными решетками.

Появятся лавочки, малые архитектурные формы, летние кафе и даже игровая площадка.

По обеим сторонам площади Победы в проекте запланированы велодорожки, что позволит велосипедистам в перспективе переезжать через пешеходный мост и двигаться в направлении ул. Георгия Исакова.

Начальник управления по транспорту министерства транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин видит в обновлении площади одни плюсы.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рекомендовал предусмотреть на площади новый санитарный узел и в целом одобрил эскизы.

Шеломенцев предложил взяться за реализацию этого проекта не раньше, чем будет завершена реконструкция моста на Новом рынке.