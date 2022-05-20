20 мая
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Недвижимость

Привокзальная площадь в Барнауле позеленеет и станет удобнее. Эскизы

Новый проект комплексного благоустройства Привокзальной площади презентовали в Барнауле, сообщает «Вечерний Барнаул».

Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади.
Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Проект разрабатывало архитектурное бюро MDVA. Предполагается, что обновленная площадь станет полноценным пространством с новой логикой транспортно-пешеходных связей, с выделенными общественными территориями, визуальными коридоры и градостроительными осями.

Приоритет будет отдан пешеходам, а не транспорту. Новый проект превратит площадь не просто в транспортный узел, а в комфортное и современное общественное пространство, попадая в которое гости столицы края будут чувствовать себя комфортно.

«Реализация проекта сделает наш город местом, где сразу видна забота о людях, ведь будут доступны и видны остановки и посадочные площадки общественного транспорта, выделены уютные места отдыха. Все это позволит нам создать новый образ и этого пространства и города в целом», — рассказал о проекте руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

Площадь будет без бордюров, пешеходную зону отделят от проезжей частью столбиками.

Появится новый арт-объект, рассказывающий об истории города. Еще один предлагают разместить у исторического здания железнодорожного вокзала. Возможно, это будет старый локомотив или паровоз.

Новая транспортная схема движения по площади разделит потоки общественного и личного транспорта, а также такси. Автобусы и троллейбусы получат отдельные зоны и перроны посадки и высадки пассажиров, которые будут максимально близки к зданию вокзала.

Так же будут максимально сокращены пересечения пешеходных путей и автомобильных проездов, что скажется на безопасности и удобстве перемещения.

Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади.
Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади.
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

По максимуму планируют озеленить площадь, чтобы она стала похожа на сквер или парк. При этом деревья будут высаживать не в газон, а с приствольными решетками.

Появятся лавочки, малые архитектурные формы, летние кафе и даже игровая площадка.

По обеим сторонам площади Победы в проекте запланированы велодорожки, что позволит велосипедистам в перспективе переезжать через пешеходный мост и двигаться в направлении ул. Георгия Исакова.

Начальник управления по транспорту министерства транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин видит в обновлении площади одни плюсы.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рекомендовал предусмотреть на площади новый санитарный узел и в целом одобрил эскизы.

Шеломенцев предложил взяться за реализацию этого проекта не раньше, чем будет завершена реконструкция моста на Новом рынке.

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