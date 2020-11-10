Проблемный застройщик заявил о сроках сдачи дома на главном проспекте Барнаула, но дольщики не верят в чудеса

Заместитель руководителя строительной компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский официально заявил, что к концу ноября начнется процедура приемки дома на пр. Ленина, 195 а. Об этом стало известно после заседания межведомственной рабочей группы 6 ноября в городской администрации.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.

В заседании приняли участие представители краевого минстроя, региональной инспекции строительного и жилищного надзора, управлений налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры Барнаула, городского УМВД, чиновники мэрии.

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома по проспекту Ленина , 195а. Пресс-служба администрации Барнаула.

На «разбор полетов» были приглашены представители застройщика и члены инициативной группы дольщиков.

Заседание провела заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк.

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома по проспекту Ленина , 195а. Пресс-служба администрации Барнаула.

Оптимистичный настрой

Собравшимся представитель застройщика рассказал, что на сегодняшний день прилегающая к дому на пр. Ленина, 195-а территория уже благоустроена, продолжаются работы по стяжке полов, поставке комплектующих системы отопления в 4-й блок секции. Примерно через неделю начнется установка радиаторов отопления. До конца ноября будет завершено остекление.

До 10 ноября планируется подать отопление в 3-ю блок-секцию по постоянной схеме.

Евгений Клейнатовский. Дмитрия Лямзин.

А главное, в конце ноября «ПР-Холдинг» намерен направить в инспекцию строительного жилищного надзора Алтайского края официальное уведомление о начале приемки достраивающегося дома.

Евгений Клейнатовский,

замруководителя СК «ПР-Холдинг»:

Для меня задача максимум — выйти на идеальную готовность объекта уже в декабре. Опираясь на свой опыт — этот дом не первый, который наша компания сдает в Барнауле — есть основания полагать, что к декабрю мы успеем предоставить основные экспертные заключения и большую часть исполнительной документации.

Евгений Клейнатовский добавил, что с прошлыми объектами проблем в этой части не возникало, надзорные органы с готовностью принимали дома, так как они были качественно построены.

«Хороший пример — первая очередь на пр. Ленина, 195 а. Она сдавалась без каких-либо проблем. Там уже третий год живут люди, от которых мы не получили ни одной претензии», — заверил замруководителя СК «ПР-Холдинг».

Что касается финансирования, то компания, которая заявляла, что денег нет, сейчас намеревается достроить объект за свой счет. На это, как заявил Клейнатовский, ресурсов у девелопера хватит.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 195а. 19 октября 2020 года. www. duma-barnaul.ru

История вопроса

Поясним, проблемы с домом на пр. Ленина у «ПР-Холдинга» начались в 2018 году. Компания не успела вовремя ввести в эксплуатацию первую очередь — посыпались иски от покупателей квартир. Из-за задолженности в 4 млн рублей служба судебных приставов по Алтайскому краю (УФССП) фактически наложила мораторий на продажу долевок в строящихся домах. Достраивать дом было не на что, да и к работе ведомства со временем появилось множество вопросов.

Борьбу со службой судебных приставов, а именно с главным судебным приставом Алтайского края Дмитрием Лабутиным, «ПР-Холдинг» пока проигрывает. Решение по одному из последних исков о признании незаконными постановлений о запрете на совершение регистрационных действий по объектам на пр. Ленина, 195 а и Партизанской, 76 суд вынес не в пользу застройщика.

К слову, это решение первой инстанции, оно еще не вступило в силу и может быть обжаловано, о чем представитель «ПР-Холдинга» прямо заявил на заседании.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 195а. 19 октября 2020 года. www. duma-barnaul.ru

Оптимизмом и не пахнет

К началу скандальной истории «ПР-Холдинг» успел ввести только первую очередь. Именно о ней сказал Клейнатовский на заседании рабочей группы. Дольщиков же не очень волнуют разборки чиновников и застройщика, они хотят получить заветные ключи от своих квартир. Ожидание новоселья затянулось уже на три года.

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома по проспекту Ленина , 195а. Пресс-служба администрации Барнаула.

Многие из них — обычные люди со средним достатком и вложили в будущую квартиру все сбережения. Для большинства срыв сдачи дома — действительно большая трагедия.

Недовольные барнаульцы все это время пытаются бороться за свои права. С мертвой точки дело сдвигается очень медленно, поэтому люди были вынуждены привлечь внимание властных структур и общественности к своей проблеме. За три года они не раз проводили пикеты.

Во время последнего митинга было записано видеообращение к главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову, в котором они попросили помочь решить проблему с долгостроем.

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома по проспекту Ленина , 195а. Пресс-служба администрации Барнаула.

Видимо, после этого «межрегионального позора» власти наконец-то прислушались к мольбам дольщиков. Их пустили на заседание рабочей группы, где люди смогли задать вопросы представителям мэрии, профильных комитетов и строительной компании.

Вопрос был один — когда? На него получен ответ — в конце 2020 года. Но дольщиков уже не первый раз кормят завтраками, они уже не очень-то доверяют словам чиновников и девелопера.

Пикет дольщиков дома на пр. Ленина , 195а в Барнауле. Barnaul22

«Нам уже раз 20 обещали достроить этот несчастный дом. В каждом случае озвучивались те или иные сроки. Мы устали слушать обещания. Боимся, что после заявлений о сдаче дома следком закроет дело, и стройка снова встанет», — поделились с altapress.ru барнаульцы.

Конец истории?

Пока застройщик полон оптимизма и спокойно говорит о сроках сдачи. Помимо двух подъездов предполагается достроить подземную парковку. Но пока Клейнатовскому рекомендовано решить первоочередную задачу — сдать жилые помещения, а уже потом браться за сложные в техническом плане работы по строительству подземных сооружений.

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома по проспекту Ленина , 195а. Пресс-служба администрации Барнаула.

«Для того, чтобы сократить срок сдачи жилого дома застройщику рекомендовано рассмотреть возможность разделения объекта по пр-ту Ленина, 195 а на две очереди: до конца года ввести в эксплуатацию жилую часть, третью и четвертую блок-секции. А после, по мере завершения работ, подземную автопарковку», — цитирует пресс-служба администрации города Оксану Финк.