Продается 4-х этажное административно-офисное здание в центре Барнаула

Предлагаем вам рассмотреть здание общей площадью 1200 квадратных метров, расположенное в центральной части Барнаула, в непосредственной близости от автомобильной артерии города, — проспекта Ленина.

Удобное расположение и развитая инфраструктура, высшие учебные заведения, театры и кино, кафе и рестораны, остановка транспорта в пешей доступности. Здание находится внутри квартала, в тихом и спокойном, уединённом месте. Прекрасный пешеходный и автомобильный доступ. Отличная техническая оснащённость, вариативность использования.

Удачное месторасположение в самом центре города, а также доступность социальной и транспортной инфраструктуры, наличие статусных объектов по соседству делают данное предложение особенно привлекательным.

В здании 4 этажа, один из которых цокольный, а также 2-х этажный пристрой свободного назначения. Каждый из этажей имеет площадь 250 кв.м., пристроенное помещение — 200 кв.м.

Все помещения разноплановые, как свободной, так и кабинетной планировки. Существует возможность организации небольшого спортзала и столовой для персонала. Каждый этаж оборудован санузлом и отдельным помещением для приготовления пищи.

В цоколе возможна организация производства с зоной разгрузки. Имеется электрощитовая и бойлерное помещение, приточно-вытяжная вентиляция. Все коммуникации центральные.

На сегодняшний день всё здание сдаётся в аренду, а большинство помещений используется для проживания иностранных студентов.

Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником. Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А. Фото предоставлено собственником.

Общие характеристики:

Общая площадь здания 1200 кв.м.

Площадь каждого этажа 250 кв.м.

Площадь двухэтажного пристроя 200 кв.м.

Этажей: 4 , в том числе цоколь и 2-х этажный пристрой к основному зданию.

в том числе цоколь и 2-х этажный пристрой к основному зданию. Паркинг: вокруг здания.

Технические характеристики:

Выделенная мощность 41.2 кВт с возможностью увеличения.

Приточно-вытяжная вентиляция: естественная.

Система видеонаблюдения.

Круглосуточная охрана.

Здание подойдет под: отель, офис крупной компании, клинику.

Возможна покупка помещения с готовым бизнесом, который действует более 4 лет.

Предложение — от собственника.

Выгодное вложение капитала на растущем рынке!