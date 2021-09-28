Продается 4-х этажное административно-офисное здание в центре Барнаула

Удобное расположение и развитая инфраструктура, высшие учебные заведения, театры и кино, кафе и рестораны, остановка транспорта в пешей доступности. Здание находится внутри квартала, в тихом и спокойном, уединённом месте. Прекрасный пешеходный и автомобильный доступ. Отличная техническая оснащённость, вариативность использования.
Удачное месторасположение в самом центре города, а также доступность социальной и транспортной инфраструктуры, наличие статусных объектов по соседству делают данное предложение особенно привлекательным.
В здании 4 этажа, один из которых цокольный, а также 2-х этажный пристрой свободного назначения. Каждый из этажей имеет площадь 250 кв.м., пристроенное помещение — 200 кв.м.
Все помещения разноплановые, как свободной, так и кабинетной планировки. Существует возможность организации небольшого спортзала и столовой для персонала. Каждый этаж оборудован санузлом и отдельным помещением для приготовления пищи.
В цоколе возможна организация производства с зоной разгрузки. Имеется электрощитовая и бойлерное помещение, приточно-вытяжная вентиляция. Все коммуникации центральные.
На сегодняшний день всё здание сдаётся в аренду, а большинство помещений используется для проживания иностранных студентов.
Общие характеристики:
- Общая площадь здания 1200 кв.м.
- Площадь каждого этажа 250 кв.м.
- Площадь двухэтажного пристроя 200 кв.м.
- Этажей: 4, в том числе цоколь и 2-х этажный пристрой к основному зданию.
- Паркинг: вокруг здания.
Технические характеристики:
- Выделенная мощность 41.2 кВт с возможностью увеличения.
- Приточно-вытяжная вентиляция: естественная.
- Система видеонаблюдения.
- Круглосуточная охрана.
Здание подойдет под: отель, офис крупной компании, клинику.
Возможна покупка помещения с готовым бизнесом, который действует более 4 лет.
Предложение — от собственника.
Выгодное вложение капитала на растущем рынке!
Адрес: ул. Интернациональная, 72А
Телефон: 8 (903) 947-94-07