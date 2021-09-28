28 сентября 9°C
﻿
Недвижимость
1088

Продается 4-х этажное административно-офисное здание в центре Барнаула

Предлагаем вам рассмотреть здание общей площадью 1200 квадратных метров, расположенное в центральной части Барнаула, в непосредственной близости от автомобильной артерии города, — проспекта Ленина.

Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.

Удобное расположение и развитая инфраструктура, высшие учебные заведения, театры и кино, кафе и рестораны, остановка транспорта в пешей доступности. Здание находится внутри квартала, в тихом и спокойном, уединённом месте. Прекрасный пешеходный и автомобильный доступ. Отличная техническая оснащённость, вариативность использования.

Удачное месторасположение в самом центре города, а также доступность социальной и транспортной инфраструктуры, наличие статусных объектов по соседству делают данное предложение особенно привлекательным.

В здании 4 этажа, один из которых цокольный, а также 2-х этажный пристрой свободного назначения. Каждый из этажей имеет площадь 250 кв.м., пристроенное помещение — 200 кв.м.

Все помещения разноплановые, как свободной, так и кабинетной планировки. Существует возможность организации небольшого спортзала и столовой для персонала. Каждый этаж оборудован санузлом и отдельным помещением для приготовления пищи.

В цоколе возможна организация производства с зоной разгрузки. Имеется электрощитовая и бойлерное помещение, приточно-вытяжная вентиляция. Все коммуникации центральные.

На сегодняшний день всё здание сдаётся в аренду, а большинство помещений используется для проживания иностранных студентов.

Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Административно-офисное здание. Ул. Интернациональная 72А.
Фото предоставлено собственником.

Общие характеристики:

  • Общая площадь здания 1200 кв.м.
  • Площадь каждого этажа 250 кв.м.
  • Площадь двухэтажного пристроя 200 кв.м.
  • Этажей: 4, в том числе цоколь и 2-х этажный пристрой к основному зданию.
  • Паркинг: вокруг здания.

Технические характеристики:

  • Выделенная мощность 41.2 кВт с возможностью увеличения.
  • Приточно-вытяжная вентиляция: естественная.
  • Система видеонаблюдения.
  • Круглосуточная охрана.

Здание подойдет под: отель, офис крупной компании, клинику.

Возможна покупка помещения с готовым бизнесом, который действует более 4 лет.

Предложение — от собственника.

Выгодное вложение капитала на растущем рынке!

Адрес: ул. Интернациональная, 72А

Телефон: 8 (903) 947-94-07

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость