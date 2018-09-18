Продали на погибель. В Барнауле разрушается исторический деревянный дом

В Барнауле на пересечении Социалистического и Анатолия разрушается памятник деревянного зодчества. У дома, когда-то окрашенного голубой краской, выбиты окна и сгнила крыша. В управление Госохраны объектов культурного наследия сообщили altapress.ru, что взяли дом на Анатолия, 103б на особый контроль.

Что за здание

Дом на Анатолия, 103б — это двухэтажный купеческий особняк, построенный из дерева в 1906 году (на карте 2ГИС обозначен адрес Анатолия, 103, — прим. ред.). В 1994 году по постановлению краевого заксобрания ему присвоили статус памятника регионального значения.

Это Г-образное здание с пристроенной лестничной клеткой и кирпичной брандмауэрной стеной. Оно выделяется особенными наличниками: резьба выкрашена в белый цвет, сверху украшена голубым объемным цветком и позолоченным карнизом. К дому пристроена лестничная клетка, где была парадная.

Дом на Анатолия , 103б. Анна Зайкова.

Купеческий особняк на Анатолия, 103б — пример деревянного жилого дома начала XX века в формах эклектики с элементами барокко. Его нельзя сносить, строить рядом с ним что-то новое и менять архитектуру. Он формирует профиль улицы Анатолия и соседствует с другими объектами культурного наследия.

Что произошло ?

В 2014 году комитет по управлению муниципальной собственностью города выставил бывший особняк на аукцион за 9 млн рублей. В документах указано, что в нем располагалось профучилище № 18. Общая площадь строения составляет 982 кв. м, земельного участка — 17 соток (современная рыночная стоимость от 17 млн рублей, — прим. ред.).

Покупателя обязывали использовать его как нежилое здание. Обеспечивать за свой счет содержание, ремонтировать, реставрировать и консервировать, а также ухаживать за территорией и не допускать новое строительство. «Если требования не будут выполнять, здание изымут, а покупателя обяжут возместить причинённый ущерб», — говорилось в документах.

Однако дом на Анатолия, 103б находится в аварийном состоянии. Стены давно не перекрашивали, местами дерево прогнило, местами — уже не крепится к соседним бревнам и доскам обшивки. Часть окон разбита, кровля гниет и проваливается во внутрь. На окнах объекта есть датчики, которые реагируют на вибрацию, но очевидно они не работают. Каменная пристройка к зданию также в аварийном состоянии. Стены местами осыпаются, окна перекосило и стекло также разбито. Двор используют для парковки автомобилей.

Дом на Анатолия , 103б. Анна Зайкова.

Рядом с бывшим особняком пустая площадка. В 2017 году администрация города расселила аварийный дом на углу Анатолия и пр. Социалистического. Сейчас площадка расчищена от строительного мусора, но новый объект не намечается.

Перспективы «голубого дома»

В управление Госохраной объектов культурного наследия сообщили altapress.ru, что проверки исторических зданий идут по графику, однако Анатолия, 103б поставят на особый учет. Юрист ведомства Ксения Рябцева напомнила, что собственник несет ответственность за сохранность объекта. В случае его гибели он будет обязан восстановить его.

Чтобы снять со здания статус памятника архитектуры, нужно пройти установленную законом процедуры: подготовить историко-культурную экспертизу, которая докажет, например, что здание утратило культурную и историческую ценность. Затем подготовить обращение в федеральное Министерство культуры, которое позже рассмотрят на заседании правительства РФ.

Между тем, в мае 2018 года Белоусов Игорь Владимирович заказал в мастерской Петра Анисифорова проект зон охраны памятников архитектуры, который включил в себя обширную территорию на Интернациональной и Анатолия, сказано на сайте Госохраны. Документ определяет характеристики нового строительства рядом с памятниками архитектуры. Имея его, предприниматели могут проектировать здания в исторической части города.