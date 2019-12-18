Продажа 10-метровой квартиры в Барнауле вызвала настоящий ажиотаж

Организаторы торгов, на которые выставлялась квартира площадью 10 кв. метров, опубликовали результаты, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Квартира представляет собой малогабаритное жилое помещение в пятиэтажке по улице Энтузиастов, 25. Номер квартиры, расположенной на первом этаже, имеет литеру — № 75а.

Примечательно, что лот заинтересовал сразу четырех заявителей — три физических лица и один индивидуальный предприниматель.

Стартовая цена начиналась от 311 440 рублей, в процессе торгов она поднялась на 36% - до 423 558 рублей. За эту сумму жилье и было приобретено.

Квартира выставлялась на торги по решению суда. В числе обременений значится ипотека.

Стоит отметить, что жилье пытались продать повторно. Первые торги прошли 30 сентября, но тогда не нашлось заинтересованных в маленькой квартире.

Кадастровая стоимость помещения — 368 939. Налог на имущество составит всего 369 рублей в год.