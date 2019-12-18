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Недвижимость

Продажа 10-метровой квартиры в Барнауле вызвала настоящий ажиотаж

Организаторы торгов, на которые выставлялась квартира площадью 10 кв. метров, опубликовали результаты, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Аукцион.
Аукцион.
Из открытых источников Интернет.

Квартира представляет собой малогабаритное жилое помещение в пятиэтажке по улице Энтузиастов, 25. Номер квартиры, расположенной на первом этаже, имеет литеру — № 75а.

Примечательно, что лот заинтересовал сразу четырех заявителей — три физических лица и один индивидуальный предприниматель.

Стартовая цена начиналась от 311 440 рублей, в процессе торгов она поднялась на 36% - до 423 558 рублей. За эту сумму жилье и было приобретено.

Квартира выставлялась на торги по решению суда. В числе обременений значится ипотека.

Стоит отметить, что жилье пытались продать повторно. Первые торги прошли 30 сентября, но тогда не нашлось заинтересованных в маленькой квартире.

Кадастровая стоимость помещения — 368 939. Налог на имущество составит всего 369 рублей в год.

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