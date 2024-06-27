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Недвижимость

«Высотки» на Речном стали гораздо ниже. Новый проект ЖК принял градсовет

Проект принято поддержать и исправить в рабочем порядке, стало известно altapress.ru в ходе заседания градсовета.

Проект жилого комплекса, который планируется возвести на месте бывшего Речного вокзала.
Проект жилого комплекса, который планируется возвести на месте бывшего Речного вокзала.
Девелоперская компания «СЕЛФСТРОИТ».

27 июня на градсовете Барнаула повторно рассмотрели проект жилого комплекса на месте Речного вокзала.

Ранее сообщалось, что на его месте планировали построить два 44-этажных здания. Однако на новой презентации объявили, что вместо 44 этажей в жилом комплексе будет по 27.

Впервые проект презентовали на градсовете в 2022 году. В 2023 году повторную государственную экспертизу проект ЖК не прошел.

Стоит отметить, что разрешение на строительство ЖК еще предстоит получить.

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