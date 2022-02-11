Проектировщики рассказали, что будет на Речном вокзале в Барнауле

В проектной компании «Архи Групп» рассказали, как планируют облагородить продолжение набережной Оби в Барнауле. Речь об этом шла на совещании в мэрии.

По словам главного инженера компании Дмитрия Суслова, все предложения по благоустройству набережной учли при доработке проекта. Это касается расположения павильона и лавочек с учетом направлений движения граждан.

Проект благоустройства набережной Оби в Барнауле. barnaul.org

С собственником Речного вокзала проработали вопрос и по созданию безбарьерного сопряжения частной территории с набережной.

«В целом на данной территории планируется создать центральную прогулочную аллею, площадку для ожидания водного транспорта и транзитную зону. Будет полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки, солнцезащитные навесы, освещение. Кроме того, будет выполнен ремонт существующей подпорной стенки», — рассказали в проектной компании.

На все потратят 15,6 млн рублей.

Напомним, территория, которую собираются благоустроить, относится к муниципальной собственности. Эта зона начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.