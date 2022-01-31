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Недвижимость

Прокуратура проверила жалобы жителей алтайского «Демидов-Парка»

Прокуратура Новоалтайска проверила качество коммунальных услуг, оказываемых в печально известном долгострое «Демидов-Парке». Напомним, жильцы дома жаловались на низкую температуру в своих квартирах — в некоторых случаях не выше +5 градусов. Как и ожидалось, проверка выявила многочисленные нарушения.

"Демидов-парк", август 2018 года.
"Демидов-парк", август 2018 года.
altapress.ru.

Проверка проводилась при участии краевых и городских чиновников, представителей Госинспекции края, специалистов теплоснабжающей организации МУП «НТС», управляющей компании «Успех», экспертов кафедры «Строительные конструкции», «Тепло-газоснабжение и вентиляция» АлтГТУ.

Результаты проверки опубликованы на сайте краевой прокуратуры:

В ходе проверки установлено несоответствие температуры воздуха в жилых помещениях санитарно-гигиеническим требованиям. Выявлены отклонения при строительстве здания (в кладке заполнения каркаса, в межквартирных перегородках — неполное заполнение раствором части вертикальных швов), имеются усадочные трещины; заужены проходные сечения в узлах подключения приборов отопления.

Но жители «Демидов-парка» могут предъявить претензии не только застройщику, но и самим себе. Проверка показала, что в некоторых квартирах «собственниками квартир допущено внесение изменений в систему отопления в части замены приборов отопления, расширения контуров отопления, что фактически повлекло ее разбалансировку».

По результатам вмешательства прокуратуры был разработан и подписан всеми ответственными организациями план устранения выявленных нарушений. Контролировать ход работ поручено мэрии Новоалтайска. Директор управляющей компании привлечен к административной ответственности.

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