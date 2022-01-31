Прокуратура проверила жалобы жителей алтайского «Демидов-Парка»

Прокуратура Новоалтайска проверила качество коммунальных услуг, оказываемых в печально известном долгострое «Демидов-Парке». Напомним, жильцы дома жаловались на низкую температуру в своих квартирах — в некоторых случаях не выше +5 градусов. Как и ожидалось, проверка выявила многочисленные нарушения.