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Недвижимость

Прокуратура защитила памятник истории в Барнауле

Прокуратура Барнаула обязала мэрию определиться с судьбой здания-памятника на ул. Никитина, 103. Его еще в 2018 году признали аварийным, но сроки расселения и реконструкции так и не назвали, что создает угрозу дальнейшего разрушения объекта культурного наследия, сообщили в ведомстве.

Ул. Никитина, 103.
Ул. Никитина, 103.
google.ru/maps

Дом, о котором идет речь, построили в 1903 году, это объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», состоит на госохране. Он неоднократно горел.

«Непринятие мер по расселению аварийного дома нарушает жилищные права граждан. В настоящее время сохраняется угроза дальнейшего разрушения памятника под воздействием природных и техногенных факторов», — отметила помощник прокурора города Ася Коцюба.

Ведомство предъявило иск с требованием обязать мэрию издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения физических и юридических лиц.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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