Прокуратура защитила памятник истории в Барнауле

Дом, о котором идет речь, построили в 1903 году, это объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», состоит на госохране. Он неоднократно горел.
«Непринятие мер по расселению аварийного дома нарушает жилищные права граждан. В настоящее время сохраняется угроза дальнейшего разрушения памятника под воздействием природных и техногенных факторов», — отметила помощник прокурора города Ася Коцюба.
Ведомство предъявило иск с требованием обязать мэрию издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения физических и юридических лиц.
Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.