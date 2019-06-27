Прокуратура защитила памятник истории в Барнауле

Прокуратура Барнаула обязала мэрию определиться с судьбой здания-памятника на ул. Никитина, 103. Его еще в 2018 году признали аварийным, но сроки расселения и реконструкции так и не назвали, что создает угрозу дальнейшего разрушения объекта культурного наследия, сообщили в ведомстве.