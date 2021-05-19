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Недвижимость

Процедуру прописки и временной регистрации упростили для россиян

С 1 июля следующего года зарегистрироваться по месту жительства или пребывания можно будет с помощью портала госуслуг. Впрочем, для отметки в паспорте все равно придется идти в регулирующий орган, пишет РБК.

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Заявление для получения прописки можно будет подать через портал госуслуг. Затем гражданин должен только один раз прийти в регистрирующий орган, чтобы проставить отметку в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Свидетельство о такой регистрации можно будет получить по почте, не посещая органы учета.

Кроме того, документ устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это значит, что граждане могут обратиться в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или профильное подразделение на территории города.

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