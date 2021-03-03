Пустое место. В Бийске пропал дом, являющийся объектом культурного наследия Алтайского края

Общественники Барнаула в лице юриста Олега Берга и историка Данила Дегтярева накануне провели рейд по улицам Бийска, чтобы проверить состояние памятников архитектуры. Какого же было их удивление, когда они не обнаружили дом на ул. Куйбышева, 90. Корреспонденты altapress.ru попробовали выяснить, куда пропал объект культурного наследия и что ждет остальные дома, охраняемые государством.

Статусные противоречия

Дом на ул. Куйбышева, 90, предположительно, был построен в 1928 году. Он внесен в реестр объектов культурного наследия Алтайского края в 1994-м. Официально он считается памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Скриншот страницы списка объектов культурного наследия Алтайского края. ukn22.ru.

В то же время, на сайте «Реформа ЖКХ» размещена информация об этом же объекте, как подлежащем сносу. Его признали аварийным из-за физического износа еще в декабре 2009 года. Общая степень изношенности — 75%. Дата расселения была назначена еще на 2016 год. Плановая дата сноса — на 2017-й.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Блогер d_popovskiy на страницах livejournal.com в 2018-м опубликовал очередную часть своих «Прогулок по Бийску». Рассказывая о доме на ул. Куйбышева, он подчеркнул, что в Google и Яндекс-панорамах здание еще можно найти, а вот система 2 ГИС его уже не показывает. Это может говорить об одном — скорее всего, объект снесли минимум три года назад.

Дом есть , но его нет

Фотография дома на ул. Куйбышева , 90 в Бийске. Googl.Карты.

Двухэтажное строение начала XX века появилось в Бийске после революции, и пережило Великую Отечественную войну. Теоретически, при должном уходе оно могло бы просуществовать еще долго, но, видимо, дни его были сочтены.

При этом, в сервисе Google. Карты объекта уже нет. На его месте сейчас пустое пространство, огороженное со стороны ул. Куйбышева и ул. 3 Интернационала парковками. Не нашли строение и барнаульские общественники.

На месте жилого дома , имеющего статус объекта культурного наследия , историк Данил Дегтярев обнаружил пустой заснеженный участок. Данил Дегтярев.

Ветхое, но все еще красивое с точки зрения уникальности архитектуры, здание можно рассмотреть, если отправиться на «прогулку» по оцифрованным Google. Карты улицам Бийска. Он стоит на пересечении ул. Куйбышева и ул. 3-го Интернационала.

В публичной кадастровой карте на месте объекта культурного значения значится квадрат земли, площадью 797,2 кв. м., с кадастровой стоимость примерно в 326,3 тыс. рублей. Участок теперь предназначен для размещения многоквартирных жилых домов.

Участок на ул. Куйбышева , 90 , где был снесен памятник культурного значения ( выделен желтым цветом). Бийск. pkk.rosreestr.ru.

Фантазии на «строительную тему»

Для того, чтобы сформировать приличный участок для многоэтажной застройки, 797,2 кв. м. будет маловато. Но эта территория буквально окружена памятниками. Только на ул. Куйбышева их, судя по реестру, 18 домов (без снесенного строения). На ул. 3-го Интернационала расположены еще 4 объекта.

В непосредственной близости от ул. Куйбышева, 90 находится памятник архитектуры регионального значения с литерой 92. Как указано в публичной кадастровой карте, земля под ним также пригодна многоэтажного строительства. Ее площадь несколько больше — 1,3 тыс. кв. м. Если к этому прибавить надел под домом на ул. 3-го Интернационала, 17, размер участка под потенциальную застройку вырастит еще 595,7 кв. м.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Факт На многострадальной ул. Куйбышева (с литерами 19 и 21) уже сформированы два участка для строительства с осторожной формулировкой «для целей строительства в соответствии с видами разрешенного использования». Об этом говориться в официальной документации на сайте мэрии Бийска. Участок под 21-м домом пригоден «для ведения садоводства и огородничества», а вот землю, площадью 703,8 кв. м. под 19-м, уже можно использовать для возведения многоквартирных домов.

Правовое поле

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Но уйдем из фантазий на твердую землю реальности.

В 2019 году администрация Бийска получила предписание от управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края оценить возможное восстановление снесенного объекта. Об этом altapress.ru рассказали в ведомстве.

Здесь возникает два варианта развития событий. Первый, опираясь на архивные документы памятник все же восстановят. Второй — он потеряет свой статус. Но это произойдет только в том случае, если историко-культурная экспертиза не подтвердит саму возможность восстановить изначальный облик памятника.

Виды Бийска. Администрация. Анна Зайкова , altapress.ru.

В прошлом году из-за пандемии мэрия не нашла лишних средства на памятник архитектуры.

Но при любом раскладе, сам факт сноса объекта с особым статусом уже перешел в уголовно-процессуальную плоскость. Охранкультура подключила к делу правоохранительные органы. Теперь уже сотрудники полиции будут выяснять обстоятельства произошедшего и наличие нарушений законодательства.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Застроить территорию «под шумок» никому не удастся. Государство защищает не только сам объект культурного значения, но и налагает ограничения на землю под ним. Это прописано в Федеральном законе № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

«Согласно статье 5.1, правовой режим территории, на которой располагается объект культурного наследия, позволяет осуществлять только мероприятия по его сохранению и восстановлению. Эта норма распространяется на участок даже в случае утраты объекта. Любое новое строительство запрещено законом. Ограничение действует до тех пор, пока памятник не будет исключен из реестра в установленном законом порядке. это полномочия федерального правительства», — рассказала замначальника регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Ксения Рябцева.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Замначальник охранкультуры отметила, что порядок исключения размещен на сайте ведомства.

«Этот вопрос может рассматриваться в случае полной физической утраты, отсутствия достаточных научных и архивных данных для восстановления памятника и при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающей обоснованность исключения», — добавила Ксения Рябцева.

Altspress.ru отправил запрос в администрацию Бийска, чтобы выяснить подробности, почему историческое здание со статусом объекта культурного наследия регионального значения было снесено, как совершенно обычный ветхий дом. Ждем ответа.