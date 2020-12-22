Путин подписал закон, разрешающий гасить военную ипотеку за счет материнского капитала

Средства материнского капитала можно будет использовать для первоначального взноса или погашения ипотеки, предоставленной организациями, которые занимаются обеспечением военных жильем.

В пояснительной записке к документу сказано, что с марта 2019 года законодательство не позволяло направлять маткапитал на покупку или строительство жилья по ипотечным договорам с «иными» некредитными организациями, не подконтрольнмие Банку России и другим государственным органам. Так под этот запрет попала и военная ипотека.

Деньги. СС0

Согласно новому закону, в ближайшее время будет разрешено направить деньги из материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по займам на приобретение или строительство жилья, которое было предоставлено «учреждением, созданным по решению правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».

Предполагается, что действие закона будет распространяться на договоры, заключенные с 18 марта 2019 года.