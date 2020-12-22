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23 декабря
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Недвижимость

Путин подписал закон, разрешающий гасить военную ипотеку за счет материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства маткапитала на погашение военной ипотеки, сообщает информационное агентство ТАСС.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Средства материнского капитала можно будет использовать для первоначального взноса или погашения ипотеки, предоставленной организациями, которые занимаются обеспечением военных жильем.

В пояснительной записке к документу сказано, что с марта 2019 года законодательство не позволяло направлять маткапитал на покупку или строительство жилья по ипотечным договорам с «иными» некредитными организациями, не подконтрольнмие Банку России и другим государственным органам. Так под этот запрет попала и военная ипотека.

Деньги.
Деньги.
СС0

Согласно новому закону, в ближайшее время будет разрешено направить деньги из материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по займам на приобретение или строительство жилья, которое было предоставлено «учреждением, созданным по решению правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».

Предполагается, что действие закона будет распространяться на договоры, заключенные с 18 марта 2019 года.

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